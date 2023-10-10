Як сформувати стійкість у важкі часи: п'ять кроків до гармонії із собою

Життя сповнене несподіванок і викликів, які іноді негативно впливають на самопочуття. Uaportal підготував 5 рекомендацій, які допоможуть вам подолати перешкоди й знайти сили в умовах нестабільності.

Будьте гнучкими

Життя сповнене несподіваних поворотів, тому важливо вміти до них пристосовуватися. Коли все йде не за планом, спробуйте прийняти зміни та знайти спосіб отримати найкраще із ситуації, що склалася.

Займайтеся самоаналізом

Коли ви зіштовхуєтеся з невдачами або розчаруваннями, то поміркуйте над ситуацією. Запитайте себе, чого ви можете навчитися та як ви можете зараз розвиватися.

Шукайте підтримки

У важкі часи дуже важливо звернутися за підтримкою. Незалежно від того, чи це будуть друзі, родина або спеціаліст зі сфери психології, наявність міцної опори забезпечить вам комфорт та перспективу для розвитку.

Практикуйте усвідомленість

У важкі часи дуже легко зануритися в негативні думки та емоції. Практика усвідомленості допоможе вам залишатися присутніми в моменті. Глибоко вдихніть і зосередьтеся на теперішньому моменті.

Будьте вдячними

Щодня знаходьте хвилинку, щоб поміркувати про те, що ви цінуєте у своєму житті. Це може бути щось просте, наприклад, гарний захід сонця або ввічливий жест незнайомця.

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