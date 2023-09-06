Як приховано керувати своїм начальником: чотири хитрих способи

Інколи, щоб мати кращі робочі взаємини та отримати вищу посаду, необхідно знати декілька хитрих способів, аби приховано керувати своїм начальником. UAportal підготував 4 корисні поради для тих, хто прагне ефективно будувати міцні та приязні стосунки зі своїм керівником.

Побудова міцних стосунків

Вивчіть уподобання, смаки та стиль роботи свого начальника. Проявляйте непідробний інтерес до його ідей та думок, а також активно прислухайтеся до того, що він говорить. Побудувавши позитивні стосунки, ви зможете легко впливати на нього та завоювати довіру.

Передбачення потреб

Звертайте увагу на особливості роботи вашого керівника та визначте сфери, в яких можна надати йому підтримку чи допомогу. Активно реагуючи на його потреби ще до того, як він про це попросить, ви продемонструєте свою компетентність і надійність. Це не тільки змусить боса покладатися на вас, але й надасть більше впливу на його рішення.

Відео дня

Пропонувати рішення

Коли виникають певні проблеми або перешкоди, беріть на себе ініціативу й шукайте креативні та практичні рішення. Презентуючи добре продумані ідеї та альтернативи, ви покажете себе як людину, що здатна долати труднощі.

Бути командним гравцем

Ефективно співпрацюйте з колегами та робіть свій внесок у загальний успіх команди. Демонструючи вміння добре працювати в команді та досягати колективних цілей, ви позитивно впливатимете на уявлення боса щодо вас. Він з більшою ймовірністю прислухатиметься до ваших пропозицій та ідей.

Раніше, UaPortal поділився, як швидко розпізнати брехню.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!