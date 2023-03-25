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Як стильно підвернути рукави сорочки

Владислав Москаленко

Як стильно підвернути рукави сорочки

UAportal підготував поради, як стильно підвернути рукави для різних випадків. Це допоможе виглядати на всі сто щодня!

Порада 1

Як підвертати рукави для офіційних випадків

Під час відвідування офіційних заходів, таких як весілля чи урочисті прийоми, важливо одягатися відповідним чином. Один із способів зробити це – підвернути рукави сорочки у манжети.

Щоб досягти такого ефекту, почніть з розстібання ґудзиків манжета сорочки, а потім закатайте рукав до рівня трохи вище ліктя. Потім знову загніть його до зап'ястя, після чого застебніть ґудзики манжета. Це надасть вам акуратного, стильного вигляду, який дозволить виділитися з натовпу на будь-якому офіційному заході!

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Порада 2

Як підвернути рукави для повсякденного життя

Для повсякденних виходів у світ, таких як зустріч за обідом чи похід у кіно, не потрібно робити все максимально. Відмінний спосіб зробити це – підвернути рукави сорочки, зробивши французькі манжети. Це надасть образу вишуканості, не перевантажуючи його.

Щоб зробити французькі манжети, почніть з розстібування обох боків рукава сорочки, потім двічі складіть їх у напрямку ліктя так, щоб вони злегка перекривали один одного з одного боку. Зрештою, закріпіть їх двома маленькими запонками або шпильками. Шикарний образ ідеально підходить для будь-якого повсякденного виходу!

Порада 3

Як підвертати рукави на робочому місці

Відмінним способом зробити це є повертання рукавів сорочки в манжети, які ідеально підходять для надання індивідуальності і водночас виглядають елегантно та зібрано.

Для початку розстебніть обидві сторони рукава, потім загніть їх назад до ліктя один раз і закріпіть двома ґудзиками з кожного боку. Так вийде чистий, але стильний образ, що ідеально підходить для будь-якого робочого оточення!

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