Как стильно подвернуть рукава рубашки

UAportal подготовил советы, как стильно подвернуть рукава для разных случаев. Это поможет выглядеть на все сто каждый день!

Совет 1

Как подворачивать рукава для официальных случаев

При посещении официальных мероприятий, таких как свадьбы или торжественные приемы, важно одеваться соответствующим образом. Один из способов сделать это – подвернуть рукава рубашки в манжеты.

Чтобы добиться такого эффекта, начните с расстегивания пуговиц манжета рубашки, а затем закатайте рукав до уровня чуть выше локтя. Затем снова загните его вниз к запястью, после чего застегните пуговицы манжета. Это придаст вам аккуратный, стильный вид, который позволит выделиться из толпы на любом официальном мероприятии!

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Совет 2

Как подвернуть рукава для повседневной жизни

Для повседневных выходов в свет, таких как встреча за обедом или поход в кино, не нужно делать все по максимуму. Отличный способ сделать это – подвернуть рукава рубашки, сделав французские манжеты. Это придаст образу изысканность, не перегружая его.

Чтобы сделать французские манжеты, начните с расстегивания обеих сторон рукава рубашки, затем дважды сложите их по направлению к локтю так, чтобы они слегка перекрывали друг друга с одной стороны. Наконец, закрепите их двумя маленькими запонками или булавками. Шикарный образ идеально подходит для любого повседневного выхода!

Совет 3

Как подворачивать рукава на рабочем месте

Отличным способом сделать это является подворачивание рукавов рубашки в манжеты, которые идеально подходят для придания индивидуальности и в то же время выглядят элегантно и собранно.

Для начала расстегните обе стороны рукава, затем загните их назад к локтю один раз и закрепите двумя пуговицами с каждой стороны. Так получится чистый, но стильный образ, идеально подходящий для любого рабочего окружения!

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