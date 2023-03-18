Як вимити вікна без розводів: три простих методи

Ми часто витрачаємо занадто багато часу на те, щоб помити вікна, не залишаючи після себе прикрих розводів. Миття вікон може бути важким і складним завданням навіть для досвідчених майстрів.

На щастя, UAportal підготував список порад та рекомендацій, які допоможуть швидко позбутися розводів на вікнах! Читайте далі, щоб дізнатися, як ви можете легко позбутися плям на вікнах, не напружуючись.

Порада 1

Використовуйте розчин мила та води

Використання мила та води – один із найефективніших і водночас простих способів миття вікон без розводів. Все, що потрібно - це тепла вода, рідина для миття посуду або м'яке мило, а також м'яка тканина або губка.

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Для початку розведіть мильний розчин теплою водою та змочіть їм тканину. Після цього акуратно протріть поверхню, поки весь бруд не буде видалений зі скла. Зрештою, використовуйте інший шматок сухої тканини, щоб видалити надлишки вологи з поверхні вікон для досягнення кришталево чистого результату!

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Порада 2

Комбінація оцту та води

Ще один поширений спосіб досягти блиску вікон без розводів – використовувати оцет як альтернативний засіб для чищення замість мила або миючих засобів. Щоб зробити це правильно, змішайте рівні частини оцту (білого) та теплої води у пляшці з розпилювачем, перш ніж використовувати його безпосередньо на забруднених поверхнях вікон.

Ретельно протріть кожне скло зім'ятою газетою або м'якою тканиною з мікрофібри, поки весь бруд не буде видалений з очей геть. Потім для досягнення найкращих результатів промийте вікно простою холодною водою!

Порада 3

Газетна методика

Цей метод особливо добре працює у поєднанні з милом/водою або оцтом/водою, про які йшлося вище – просто змочіть газетний папір обраною сумішшю, а потім протріть важкодоступні місця, такі як кути чи рамки навколо кожного скла!

Ви будете вражені тим, як легко домогтися чистоти без розводів після однієї процедури, якщо все зроблено правильно. Ця техніка не тільки економить час, але й усуває будь-який ризик перехресного забруднення між різними типами засобів для чищення, використаних раніше під час інших процедур!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які засоби не слід використовувати під час миття вікон, щоб не пошкодити скло.

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