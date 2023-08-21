Які кімнатні рослини не варто приймати в подарунок: мають унікальну енергетику

Кімнатні квіти мають унікальну енергетику, яка може впливати як на людей, так і на середовище в цілому. Тому дуже важливо проявляти обережність, приймаючи подарунки у вигляді квітів. UAportal розповість про види кімнатних рослин, які не варто приймати, враховуючи різні повір'я та прикмети.

Згідно з деякими прикметами, радять утримуватися від прийняття кімнатних рослин у понеділок. Вважається, що саме цей день несе в собі підвищений потенціал передачі страхів і негативних думок через саму квітку. Варто пам'ятати про цей звичай.

Крім того, краще не приймати в подарунок слабкі або хворі рослини. Існує повір'я, що кімнатні квіти можуть зів'янути і захворіти через надлишок негативної енергії.

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Однією з рослин, яка потребує особливої уваги, є фіалка. Ця ніжна квітка дуже чутлива до змін в енергетиці, що її оточує. Тому фіалки слід дарувати лише близьким родичам або людям, з якими ви маєте глибокий зв'язок.

Так само бажано утриматися від прийняття пальм, а також будь-яких кучерявих або "повзучих" рослин. Вважається, що ці види потенційно сприяють частим сваркам у сім'ях, а в крайніх випадках навіть призводять до розлучення.

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Ще одна рослина, з якою слід бути обережним – грошове дерево. Не рекомендується дарувати його з власного будинку заздрісним друзям, ревнивим родичам або колегам. Такий вчинок може ненавмисно виснажити вашу енергію і негативно вплинути на фінансовий добробут.

Езотерики радять уникати прийняття зрілих рослин в якості подарунків. Квіти звикають до певного середовища, і їм складно пристосуватися до атмосфери нового будинку. Найкраще враховувати вік рослини, перш ніж принести її додому.

Хоча рослини можуть приносити позитивну енергію в життя людини, хворобливі квіти можуть, навпаки, виснажувати. Бажано відмовлятися від таких подарунків, щоб підтримувати позитивну і гармонійну атмосферу.

У ситуаціях, коли ви отримуєте рослину в подарунок від людини, якій не зовсім довіряєте, рекомендується "відкупитись". Цього можна досягти, зробивши невеликий жест у відповідь, наприклад, запропонувавши кілька монет або зробивши подарунок.

Нагадаємо, кімнатні рослини не тільки прикрашають приміщення, але і можуть мати вплив на наш успіх, прибуток та настрій.

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