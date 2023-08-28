Які багаторічні кущі вирощувати у своєму саду: 6 невибагливих варіантів

Якщо ви хочете посадити у своєму саду багаторічні кущі, то слід враховувати кілька факторів. Зокрема, майбутній розмір та колір рослини, її швидкість росту та часу цвітіння. UAportal підготував добірку деяких найпопулярніших квітучих багаторічних рослин, які створять чарівну атмосферу у вашому саді.

Калина

Калина, багаторічний і невибагливий кущ, займає особливе місце в серцях багатьох садівників. Завдяки своїм великим білим квітам навесні та яскраво-червоним плодам восени, ця рослина прикрашає сад протягом усього сезону. Вона добре росте в помірному кліматі, легко переносить тінь і морози. Окрім пишного цвітіння та яскравого осіннього листя, калину цінують за велику кількість корисних ягід.

Бузок

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Це універсальний багаторічний кущ, який органічно вписується в будь-який сад. Завдяки широкому розмаїттю видів і сортів цієї рослини, ви можете вибрати бузок з різними відтінками й формами квітів.

Окрім цього, багато хто може не знати, що ця рослина має лікувальні властивості. З його бутонів, квітів, кори та листя готують настої, відвари, чаї, компреси та мазі. До того ж квіти бузку відомі своїми омолоджувальними властивостями, а настої допомагають при застуді, ревматизмі та нервових розладах.

Жасмин

Це багаторічна рослина, яка відома своєю красою, ароматом і невибагливістю у догляді. Завдяки приголомшливому цвітінню, жасмин додає неймовірного шарму будь-якому саду. Залежно від регіону, ці кущі можуть досягати висоти від 1 до 4 метрів.

Існує чимало видів жасмину з різними відтінками квітів і періодами цвітіння. Його універсальність і чарівний зовнішній вигляд роблять його улюбленим вибором ландшафтних дизайнерів.

Гортензія

Краса і широка палітра кольорів гортензії роблять її приголомшливим доповненням до будь-якого саду. Більшість видів виростають від 1 до 3 метрів.

Вони цвітуть з весни до осені, а їх красиві суцвіття часто використовують у сухих букетах. Попри свій аристократичний вигляд, гортензія відносно проста у вирощуванні та догляді, процвітає в напівзатінених місцях. Її можна висаджувати поодиноко або рядами.

Бузина

Бузина – це багаторічна рослина, яка має як декоративну, так і лікарську цінність. Хоча бузина не така популярна, як інші кущі, вона може похвалитися пишною й густою кроною, що робить її візуально привабливою. Її ефектне цвітіння у травні та червні супроводжується їстівними плодами, якщо йдеться про бузину чорну.

Аромат цієї рослини добре відомий, а з її ягід та суцвіть виготовляють вина, джеми та соки. Завдяки своєму мереживному листю та виразному зовнішньому вигляду, бузина високо цінується в ландшафтному дизайні.

Троянди

Троянди століттями зачаровували садівників по всьому світу своєю красою і різноманітністю. Чи то в королівських садах, чи то на подвір'ях звичайних людей, троянди міцно зарекомендували себе як найрозкішніші рослини.

Раніше, UaPortal поділився, які квіти варто посадити в кінці серпня.

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