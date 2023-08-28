Какие многолетние кусты выращивать в своем саду: 6 неприхотливых вариантов

Если вы хотите посадить в своем саду многолетний кустарник, то следует учитывать несколько факторов. В частности, будущий размер и цвет растения, его скорость роста и время цветения. UAportal подготовил подборку некоторых самых популярных многолетних цветущих растений, которые создадут волшебную атмосферу в вашем саду.

Калина

Калина, многолетний и неприхотливый куст, занимает особое место в сердцах многих садоводов. Благодаря своим большим белым цветам весной и алым плодам осенью, это растение украшает сад на протяжении всего сезона. Она хорошо растет в умеренном климате, легко переносит тень и морозы. Кроме пышного цветения и ярких осенних листьев, калину ценят за большое количество полезных ягод.

Сирень

Это универсальный многолетний куст, органично вписывающийся в любой сад. Благодаря широкому разнообразию видов и сортов этого растения, вы можете выбрать сирень с разными оттенками и формами цветов.

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Кроме этого, многие могут не знать, что это растение обладает лечебными свойствами. Из его бутонов, цветов, коры и листьев готовят настои, отвары, чаи, компрессы и мази. К тому же цветы сирени известны своими омолаживающими свойствами, а настои помогают при простуде, ревматизме и нервных расстройствах.

Жасмин

Это многолетнее растение, известное своей красотой, ароматом и неприхотливостью в уходе. Благодаря потрясающему цветению, жасмин придает невероятный шарм любому саду. В зависимости от региона эти кусты могут достигать высоты от 1 до 4 метров.

Существует немало видов жасмина с разными оттенками цветов и периодами цветения. Его универсальность и волшебный внешний вид делают его излюбленным выбором ландшафтных дизайнеров.

Гортензия

Красота и широкая цветовая палитра гортензии делают ее потрясающим дополнением к любому саду. Большинство видов произрастают от 1 до 3 метров.

Они цветут с весны до осени, а их красивые соцветия часто используют в сухих букетах. Несмотря на свой аристократический вид, гортензия относительно проста в выращивании и уходе, процветает в полутеневых местах. Ее можно высаживать одиночно или рядами.

Бузина

Бузина – это многолетнее растение, имеющее как декоративную, так и лекарственную ценность. Хотя бузина не так популярна, как другие кусты, она может похвастаться пышной и густой кроной, что делает ее визуально привлекательной. Ее эффектное цветение в мае и июне сопровождается съедобными плодами, если речь идет о черной бузине.

Аромат этого растения хорошо известен, а из его ягод и соцветий производят вина, джемы и соки. Благодаря своим кружевным листьям и выразительному внешнему виду, бузина высоко ценится в ландшафтном дизайне.

Розы

Розы веками очаровывали садоводов по всему миру своей красотой и разнообразием. То ли в королевских садах, то ли во дворах обычных людей, розы крепко зарекомендовали себя как самые роскошные растения.

Ранее UaPortal поделился, какие цветы стоит посадить в конце августа.

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