Яких типів зачісок потрібно уникати, щоб виглядати молодше: шість порад від стилістів

Пам'ятайте, щоб виглядати молодше за допомогою зачіски, варто обрати стилі, які підкреслюють риси обличчя і створюють м'який і молодий вигляд. UAportal підготував перелік зачісок, яких потрібно уникати, щоб не виглядати старшою.

Тупий боб

Однією із таких зачісок є тупий боб, що спадає прямо на лінію підборіддя. Цей варіант підкреслює будь-яке обвисання або втрату еластичності шкіри. Натомість обирайте довший боб, який опускається нижче лінії підборіддя. Така довша довжина може створити більш молодий і привабливий вигляд.

Проділ по центру з довгим волоссям

Ще одна зачіска, якої слід уникати, – це проділ по центру з довгим прямим волоссям. Такий тип укладання привертає увагу до тонких ліній або зморшок на обличчі. Замість цього спробуйте бічний проділ з м'якими хвилями або локонами. Це додасть об'єму і створить більш свіжий вигляд.

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Надмірне начісування

Крім того, краще відмовитись від зачісок, які передбачають надмірне начісування. Це може зробити волосся пласким і млявим. Натомість спробуйте додати об'єму на маківці за допомогою легкого начосу або за допомогою засобів для об'єму.

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Надмірно гладкі зачіски

Намагайтеся обходити надмірно гладкі та вирівняні зачіски, оскільки вони можуть створювати грубий і суворий вигляд, який старить людину. Краще спробуйте зробити текстурну і динамічну зачіску.

Жорсткі хвости

Уникайте зачісок, які передбачають тугі начоси або жорсткі хвости, оскільки вони можуть відтягувати шкіру назад і підкреслювати ознаки старіння. Натомість можна зробити вільніші зачіски або низькі пучки, які створюють більш розслаблений і невимушений вигляд.

Густий чубчик

Оминайте зачіски з густим чубчиком, що закриває лоб, оскільки вони створюють тінь, яка підкреслює лінії та зморшки на обличчі. Замість цього спробуйте зачесаний набік чубчик. Такий тип пом'якшує риси обличчя і створює більш привабливий вигляд.

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