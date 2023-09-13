Каких типов причесок нужно избегать, чтобы выглядеть моложе: шесть советов от стилистов

Помните, чтобы выглядеть моложе с помощью прически, следует выбрать стили, подчеркивающие черты лица и создающие мягкий и молодой вид. UAportal подготовил перечень причесок, которые нужно избегать, чтобы не выглядеть старше.

Тупой боб

Одной из таких причесок является тупой боб, спадающий прямо на линию подбородка. Этот вариант подчеркивает любое обвисание или утрату эластичности кожи. Выбирайте длинный боб, который опускается ниже линии подбородка. Такая более длинная длина может создать более молодой и привлекательный вид.

Пробор по центру с длинными волосами

Еще одна прическа, которой следует избегать, – это пробор по центру с длинными прямыми волосами. Такой тип укладки привлекает внимание к тонким линиям или морщинам на лице. Вместо этого попробуйте боковой пробор с мягкими волнами или локонами. Это придаст объем и создаст более свежий вид.

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Чрезмерное начес

Кроме того, лучше отказаться от причесок, предполагающих чрезмерное начес. Это может сделать волосы плоскими и вялыми. Попробуйте добавить объем на макушке с помощью легкого начеса или с помощью средств для объема.

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Чрезмерно гладкие прически

Старайтесь обходить чрезмерно гладкие и выровненные прически, поскольку они могут создавать грубый и строгий вид, который старит человека. Лучше попытайтесь сделать текстурную и динамическую прическу.

Жесткий хвост

Избегайте причесок, которые подразумевают тугие начесы или жесткие хвосты, поскольку они могут оттягивать кожу назад и подчеркивать признаки старения. Вместо этого можно сделать более свободные прически или низкие пучки, которые создают более расслабленный и непринужденный вид.

Густая челка

Обходите прически с густой челкой, закрывающей лоб, поскольку они создают тень, которая подчеркивает линии и морщины на лице. Вместо этого попробуйте зачесанную набок челку. Такой тип смягчает черты лица и создает более привлекательный вид.

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