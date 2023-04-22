Якими будуть сімейні справи для Скорпіона, Лева та Рака 24-30 квітня

UAportal підготував гороскопи для Скорпіона, Лева та Рака на 24-30 квітня. У статті розглядаються астрологічні впливи, що формують долю людини, особлива увага приділяється темі сім'ї.

Рак

Оскільки Сонце рухається по будинку сімейних відносин, ви виявите, що вас тягне піклуватися про близьких. Цього тижня ваша увага буде зосереджена на підтримці гармонії у сім'ї. Ви відчуєте натхнення, щоб докласти максимум зусиль для того, щоб усі були щасливі та задоволені.

Інтуїція допоможе впоратися з будь-якими складними ситуаціями, які можуть виникнути, і ви станете примирителем у будь-яких конфліктах. Не забувайте дбати про себе і виділяти час для відпочинку.

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Скорпіон

Оскільки Венера знаходиться в Скорпіоні, це чудовий час для того, щоб зосередитися на зміцненні сімейних зв'язків. Цього тижня ваші близькі будуть джерелом втіхи та підтримки.

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Ви відчуватимете подяку за присутність близьких у житті. Ви можете відчути бажання влаштувати затишну зустріч із членами сім'ї або здійснити подорож за спогадами, переглядаючи старі фотоальбоми.

Лев

Коли Марс рухатиметься за знаком Лева, ви відчуєте захищеність по відношенню до близьких. Ви можете відчувати бажання стати лицарем у сяючих обладунках для близьких і взяти на себе відповідальність за будь-які ситуації.

Цього тижня щедрість вашої натури виявиться повною мірою, роблячи все можливе, щоб члени сім'ї відчували, що їх цінують та люблять. Можливо, ви також заплануєте сімейну відпустку або зустріч, щоб зміцнити зв'язок із близькими.

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