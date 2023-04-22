Какими будут семейные дела для Скорпиона, Льва и Рака 24-30 апреля

UAportal подготовил гороскопы для Скорпиона, Льва и Рака на 24-30 апреля. В статье рассматриваются астрологические влияния, формирующие судьбу человека, особое внимание уделяется теме семьи.

Рак

Поскольку Солнце движется по дому семейных отношений, вы обнаружите, что вас тянет заботиться о близких. На этой неделе ваше внимание будет сосредоточено на поддержании гармонии в семье. Вы почувствуете вдохновение, чтобы приложить максимум усилий для того, чтобы все были счастливы и довольны.

Интуиция поможет справиться с любыми сложными ситуациями, которые могут возникнуть, и вы станете примирителем в любых конфликтах. Не забывайте также заботиться о себе и выделять время для отдыха.

Видео дня

Скорпион

Поскольку Венера находится в Скорпионе, это прекрасное время для того, чтобы сосредоточиться на укреплении семейных уз. На этой неделе ваши близкие будут источником утешения и поддержки.

Читайте также: Апрель принесет большую удачу трем знакам зодиака

Вы будете чувствовать благодарность за присутствие близких в жизни. Вы можете почувствовать желание устроить уютную встречу с членами семьи или совершить путешествие по воспоминаниям, пересматривая старые фотоальбомы.

Лев

Когда Марс будет двигаться по знаку Льва, вы почувствуете защищенность по отношении к близким. Вы можете испытывать желание стать рыцарем в сияющих доспехах для близких и взять на себя ответственность за любые возникающие ситуации.

На этой неделе щедрость вашей натуры проявится в полной мере, делая все возможное, чтобы члены семьи чувствовали, что их ценят и любят. Возможно, вы также запланируете семейный отпуск или встречу, чтобы укрепить связь с близкими.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!