Космічні та 'лазурові' яйця: топ-3 оригінальних способи фарбування великодніх яєць

Щоразу, коли ми чуємо слово Великдень, на думку приходить образ великоднього кошика, окрасою якого є яскраві писанки. Способів фарбування яєць до свята існує безліч, ми поділимось із вами трьома незвичайними.

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Яйця "Нічне небо"

Щоб зробити такі яйця вам знадобляться:

- варені яйця ( бажано білого кольору)

- губка кухонна

- акварельні або акрилові фарби – 3-5 кольорів;

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- пензлик;

- пластикова тарілка;

Пензликом надайте яйцям чорного чи темно-синього кольору. Якщо потрібно, нанесіть 2 шари фарби. Дочекайтесь повного висихання. Розділіть губку на кілька шматків, опустіть кожен з них у різні фарби та легкими дотиками до яйця нанесіть візерунок. Дочекайтесь висихання.

Білою фарбою збризніть яйця, щоб вийшли "зірки". Готово.

Яйця "Лазур із золотом"

Для таких яєць вам знадобиться

- варені яйця

- червонокачанна капуста ( надасть яйцям незвичайного яскраво - блакитного кольору);

- вода – 5 ст.;

- оцет столовий – 4 ст. л.;

- фарба золотого кольору;

- зубна щітка чи пензлик;

Капусту поріжте та відваріть 30-45 хвилин. Дочекайтеся охолодження відвару та процідіть.

Додайте туди оцет та опустіть у відвар яйця. Для рівномірного забарвлення перевертайте кожні півгодини.

Чим довше тримати яйця у відварі – тим яскравішим буде колір. Можна залишити їх у відварі на всю ніч (тримати у холодильнику), щоб отримати темно-синій колір.

Дочекайтесь висихання пофарбованих яєць та пензликом чи щіткою зробіть бризки золотою фарбою.

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Яйця "Рисовий орнамент"

Якщо помалювати яйця за допомогою цього методу виходять яйця у дрібну цятку.

Для фарбування вам знадобиться:

- варені яйця;

- довгий рис – 600-800 г;

- великодні фарби з перламутром – 3-4 кольори;

- пластикові контейнери – 3-4 шт.;

Рис розсипте по контейнерах, додайте туди кілька крапель фарби. Закрийте контейнер та струсіть. Візьміть яйце, опустіть його у контейнер до рису із фарбою та обережно покрутіть. Дочекайтесь с висихання.

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