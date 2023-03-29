Найкращі анімаційні фільми 2010-15 років зачарують глядачів

UAportal підготував список найцікавіших та захоплюючих мультфільмів періоду між 2010 та 2015 роками. Від щирих історій до епічних пригод – ці анімаційні фільми обов'язково зачарують і порадують глядачів різного віку.

Головоломка

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США; Тривалість: 95 хв; Рік: 2015

Продюсер: Джонас Рівера, Марк Нільсен

Після переїзду до нового міста 11-річна Райлі намагається пристосуватися до нового життя. Коли її емоції стикаються і борються за контроль, Радість і Печаль губляться у глибинах її свідомості. Щоб врятувати емоційне благополуччя Райлі, інші емоції повинні працювати разом, щоб повернути Радість та Сум у центр управління.

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Лего. Фільм

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анімація, Екшн, Пригоди

Країна: США, Данія, Австралія; Тривалість: 100 хв; Рік: 2014

Продюсер: Ден Лін, Рой Лі

Еммет – звичайний будівельник, який натикається на легендарну деталь із конструктора Lego. Переслідуваний Лордом Бізнесом та його армією роботів, Еммет об'єднується з групою майстрів-будівельників, щоб завадити Лорду Бізнесу знищити всесвіт Lego.

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Ральф проти інтернету

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США; Тривалість: 101 хв; Рік: 2012

Продюсер: Кларк Спенсер

Ральф втомився бути поганим хлопцем у своїй відеогрі та вирішив взяти справу у свої руки. Він вирушає в подорож, щоб довести, що він має все необхідне, щоб стати героєм, але його дії ненавмисно ставлять під загрозу весь ігровий зал.

Рапунцель заплутана історія

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США; Тривалість: 100 хв; Рік: 2010

Продюсер: Рой Конлі

Рапунцель провела все своє життя під замком у вежі, але мріє побачити зовнішній світ. Коли в неї нарешті з'являється можливість вийти звідти, вона зустрічає шахраї Флінна Райдера, і вони вирушають у захоплюючу пригоду, сповнену небезпек, хвилювань і романтики.

Як приручити дракона

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анімація, екшн, пригоди

Країна: США; Тривалість: 98 хв; Рік: 2010

Продюсер: Бонні Арнольд

Іккінг – невдаха серед свого племені вікінгів, але коли він потоваришував із драконом на ім'я Беззубик, він виявляє, що дракони – не такі вже злі монстри, як його вчили. Водночас Ікінг та Беззубик мають боротися за порятунок свого села від небезпечного ворога та довести, що дракони та люди можуть співіснувати у світі.

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