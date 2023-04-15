Найкращі детективні серіали 2010-15 років триматимуть у напрузі до кінця

Детективні серіали вже давно стали найпопулярнішим жанром серед телеглядачів. Починаючи з класичних детективних історій минулого і закінчуючи сучасними кримінальними драмами сьогодення, ці серіали змушують нас гадати до кінця. UAportal підготував список найрейтинговіших детективних серіалів за 2010-2015 роки.

Справжній детектив

Рейтинг IMDB: 9.0

Жанр: Злочин, Драма, Містерія

Країна: США; Тривалість: 8 сезонів, 8 серій у сезоні Рік: 2014

Продюсер: Нік Піццолатто

У 2014 році серіал "Справжній детектив" отримав 5 премій "Еммі", у тому числі за визначну режисуру драматичного серіалу та визначний сценарій драматичного серіалу. Картина також отримала кілька інших номінацій за сценарій, режисуру та акторську гру.

Відео дня

Перший сезон "Справжнього детектива" розповідає про два детективи, які розслідують серію ритуальних вбивств у Луїзіані. Історія розповідається через кілька тимчасових ліній та перспектив, переплітаючи теми релігії, мужності та людської психіки.

Лютер

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Кримінал, Драма, Містерія

Країна: Велика Британія; Тривалість: 5 сезонів, 4-6 серій у сезоні

Рік: 2010

Продюсер: Ніл Крос

"Лютер" отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у телевізійному серіалі-драмі у 2011 році та був номінований на кілька премій BAFTA за сценарій, акторську гру та монтаж.

Серіал "Лютер" розповідає історію старшого інспектора Джона Лютера, блискучого, але неспокійного лондонського детектива. У міру того, як Лютер долає свої особисті демони та труднощі роботи, він виявляється втягнутим у складні справи, які штовхають його на край прірви.

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Вбивство на пляжі

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Кримінал, Драма, Містерія

Країна: Велика Британія; Тривалість: 3 сезони, 8 серій у кожному сезоні

Рік: 2013

Продюсер: Кріс Чібналл

"Вбивство на пляжі" отримав премію BAFTA за найкращий драматичний серіал у 2014 році, а також кілька інших нагород за акторську гру та сценарій.

У центрі сюжету серіалу "Вбивство на пляжі" – розслідування вбивства маленького хлопчика у невеликому прибережному містечку Англії. У міру того, як поліція розслідує злочин, а місто долає наслідки, розкриваються секрети та зростає напруженість.

Вбивство

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Злочин, Драма, Містерія

Країна: США, Данія; Тривалість: 4 сезони, 10-12 серій у сезоні

Рік: 2011

Продюсер: Вина Суд

Серіал "Вбивство" отримав кілька номінацій на премію "Еммі" за сценарій, режисуру та акторську гру.

Серіал "Вбивство" розповідає про розслідування вбивства молодої дівчини у Сіетлі, штат Вашингтон. У міру того, як детективи Сара Лінден і Стівен Холдер ведуть розслідування та розкривають секрети, вони виявляються втягнутими у складне павутиння політики, корупції та особистих травм.

Шерлок

Рейтинг IMDB: 9.1

Жанр: Злочин, Драма, Містерія

Країна: Велика Британія; Тривалість: 4 сезони, 3 серії в сезоні

Рік: 2010

Продюсер: Стівен Моффат, Марк Гетісс

За час свого існування серіал "Шерлок" отримав кілька премій "Еммі", у тому числі "Видатний виконавець головної ролі в міні-серіалі або фільмі" за Бенедикта Камбербетча та "Видатний сценарій для міні-серіалу, фільму або драматичного спецвипуску" за Стівена Моффата.

"Шерлок" розповідає про те, як легендарний детектив розкриває злочини в сучасному Лондоні. За допомогою свого вірного друга Джона Ватсона Шерлок розслідує різні справи – від вбивств до терактів, завжди на крок випереджаючи поліцію.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !