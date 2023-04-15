Лучшие детективные сериалы 2010-15 годов будут держать в напряжении до конца
Детективные сериалы уже давно стали популярным жанром среди телезрителей. Начиная с классических детективных историй прошлого и заканчивая современными криминальными драмами сегодняшнего дня, эти сериалы заставляют нас гадать до самого конца. UAportal подготовил список самых рейтинговых детективных сериалов за 2010-2015 годы.
Настоящий детектив
Рейтинг IMDB: 9.0
Жанр: Преступление, Драма, Мистерия
Страна: США; Продолжительность: 8 сезонов, 8 серий в сезоне Год: 2014
Продюсер: Ник Пиццолатто
В 2014 году сериал "Настоящий детектив" получил 5 премий "Эмми", в том числе за выдающуюся режиссуру драматического сериала и выдающийся сценарий драматического сериала. Картина также получила несколько других номинаций за сценарий, режиссуру и актерскую игру.
Первый сезон "Настоящего детектива" рассказывает о двух детективах, расследующих серию ритуальных убийств в Луизиане. История рассказывается через несколько временных линий и перспектив, переплетая темы религии, мужественности и человеческой психики.
Лютер
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: Криминал, Драма, Мистерия
Страна: Великобритания; Продолжительность: 5 сезонов, 4-6 серий в сезоне
Год: 2010
Продюсер: Нил Кросс
"Лютер" получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале-драме в 2011 году и был номинирован на несколько премий BAFTA за сценарий, актерскую игру и монтаж.
Сериал "Лютер" рассказывает историю старшего инспектора Джона Лютера, блестящего, но беспокойного лондонского детектива. По мере того, как Лютер преодолевает свои личные демоны и трудности работы, он оказывается втянутым в сложные дела, которые толкают его на край пропасти.
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Убийство на пляже
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Криминал, Драма, Мистерия
Страна: Великобритания; Продолжительность: 3 сезона, 8 серий в каждом сезоне
Год: 2013
Продюсер: Крис Чибналл
"Убийство на пляже" получил премию BAFTA за лучший драматический сериал в 2014 году, а также несколько других наград за актерскую игру и сценарий.
В центре сюжета сериала "Убийство на пляже" – расследование убийства маленького мальчика в небольшом прибрежном городке Англии. По мере того, как полиция расследует преступление, а город преодолевает последствия, раскрываются секреты и растет напряженность.
Убийство
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Преступление, Драма, Мистерия
Страна: США, Дания; Продолжительность: 4 сезона, 10-12 серий в сезоне
Год: 2011
Продюсер: Вина Суд
Сериал "Убийство" получил несколько номинаций на премию "Эмми" за сценарий, режиссуру и актерскую игру.
Сериал "Убийство" рассказывает о расследовании убийства молодой девушки в Сиэтле, штат Вашингтон. По мере того как детективы Сара Линден и Стивен Холдер ведут расследование и раскрывают секреты, они оказываются втянутыми в сложную паутину политики, коррупции и личных травм.
Шерлок
Рейтинг IMDB: 9.1
Жанр: Преступление, Драма, Мистерия
Страна: Великобритания; Продолжительность: 4 сезона, 3 серии в сезоне
Год: 2010
Продюсер: Стивен Моффат, Марк Гэтисс
За время своего существования сериал "Шерлок" получил несколько премий "Эмми", в том числе "Выдающийся исполнитель главной роли в мини-сериале или фильме" за Бенедикта Камбербэтча и "Выдающийся сценарий для мини-сериала, фильма или драматического спецвыпуска" за Стивена Моффата.
"Шерлок" рассказывает о том, как легендарный сыщик раскрывает преступления в современном Лондоне. С помощью своего верного друга Джона Ватсона Шерлок расследует самые разные дела – от убийств до терактов, всегда на шаг опережая полицию.
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