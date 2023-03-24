Найкращі детективи, які вийшли з 2010 по 2015 рік

UAportal підготував для любителів детективів добірку найкращих фільмів, випущених у період з 2010 по 2015 рік. Від захоплюючих історій про приватні детективи, які розкривають складні справи, до легковажних комедій за участю незграбних детективів – знайдеться щось для кожного!

Гра в імітацію

IMDB Рейтинг: 8/10

Жанр: Детектив

Країна: Велика Британія; Тривалість: 114 хвилин; Рік: 2014

Продюсер: Тедді Шварцман

Фільм "Гра в імітацію" розповідає історію Алана Т'юрінга (Бенедикт Камбербетч), блискучого математика, який був завербований британською розвідкою під час Другої світової війни для злому кодової машини нацистської Німеччини "Енігма". Вона використовувалася для шифрування секретних повідомлень, що надсилаються німецькими військами.

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Разом зі своєю командою в Блетчлі-парку Т'юрінг розробив машину, здатну зламати цей, здавалося б, код, що не піддається злому, але його успіх був пов'язаний з особистими витратами: у 1950-х роках у Великобританії він зіткнувся з переслідуванням за гомосексуальність. Цей фільм отримав безліч нагород, включаючи премію "Оскар" за найкращий адаптований сценарій, і був високо оцінений за зображення генія Тьюринга, а також дослідження таких тем, як гомофобія і дискримінація жінок у воєнний час.

Шерлок Холмс

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Детектив

Країна: США; Тривалість: 128 хвилин; Рік: 2009

Продюсер: Джоел Сільвер

"Шерлок Холмс" – це сучасна адаптація класичних детективних історій сера Артура Конан Дойла, в якій Роберт Дауні-молодший, Джуд Лоу, Рейчел МакАдамс та Марк Стронг грають ролі титулованого героя та його вірного помічника Ватсона (Лоу). У фільмі Холмс вирушає на пошуки пригод, пов'язаних із загадковими вбивствами, повними поворотів та несподіваних поворотів, а також безлічі екшн-фрагментів на вулицях Лондона!

Незважаючи на те, що за тоном фільм далеко пішов від оригінальних оповідань Дойла, в цій версії все ж таки вдалося передати деякі їх елементи та ввести нових персонажів, таких як Ірен Адлер (МакАдамс). Крім того, у фільмі є акторські роботи, що запам'ятовуються, включаючи ексцентричність Холмса у виконанні Дауні-молодшого, яка принесла йому номінацію на премію "Оскар" у категорії "Кращий актор у головній ролі"!

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Шпигун, вийди геть

IMDB Рейтинг 9/10

Жанр: Детектив

Країна: Велика Британія; Тривалість: 127 хвилин; Рік зробити: 2011

Продюсер: Тім Беван

Фільм "Шпигун, вийди геть" заснований на однойменному романі Джона ле Карре 1974 року, дія якого відбувається у Великій Британії часів холодної війни. Відставний агент МІ-6 Джордж Смайлі (Гарі Олдман) повертається на службу, коли один із їхніх власних агентів переходить на іншу сторону після виявлення доказів того, що в самій МІ-6 може працювати кріт!

У фільмі задіяно ансамблевий акторський склад на чолі з Олдманом, який виконує роль Смайлі, яка не має аналогів у його кар'єрі, він проходить через різні розслідування по всій Європі, намагаючись з'ясувати, хто саме стоїть за цією змовою! Напружений, але захоплюючий шпигунський трилер, наповнений напруженими моментами, триматиме глядачів у напрузі до кінця!

Поцілунок на виліт

IMDB Рейтинг 7/10

Жанр: Детектив

Країна: США; Тривалість: 103 хвилини; Рік виконання: 2005

Продюсер: Джоел Сільвер

У фільмі "Поцілунок на виліт" Роберт Дауні-молодший, Вел Кілмер і Мішель Монаган, знятий режисером Шейном Блеком, розповідається про двох неспівпадаючих напарників, які намагаються розкрити справу про вбивство в оточенні голлівудського гламуру. Гаррі Локхарт (Дауні-молодший) потрапляє в Тинсельтаун після того, як його приймають за іншу людину після невдалої спроби пограбування.

Тим часом приватний детектив Перрі Ван Шрайк (Кілмер) бере Гаррі під своє крило, щоб вони могли разом працювати над розслідуванням, яке веде їх різними шляхами, повними несподіванок, з безліччю комедійних моментів! Незважаючи на похмуру тематику, цей фільм примудряється знаходити гумор навіть у таких серйозних темах, як насильство чи корупція, що виділяє його серед інших сучасних детективних фільмів!

Сім життів

Рейтинг IMDB 7/10

Жанр: Детектив

Країна: США; Тривалість: 123 хвилини; Рік виконання: 2008

Продюсер: Тодд Блек

У фільмі "Сім життів" Вілл Сміт грає роль Бена Томаса – агента податкової служби, життя якого різко змінюється після того, як він вирішує спокутувати свої попередні помилки. Чоловік допомагає семи незнайомцям, які, на його думку, заслуговують на краще життя, ніж у них є зараз.

Він відчуває відповідальність за їхні нинішні проблеми. Разом з Розаріо Доусон, яка грає Емілі Поса – одну з тих семи людей, яким допомагає Бен, – Сміт проводить нас в емоційну подорож, повну напружених моментів, які змусять вас гадати до кінця.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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