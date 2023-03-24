Лучшие детективы, которые вышли с 2010 по 2015 год

UAportal подготовил для любителей детективов подборку лучших фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. От захватывающих историй о частных детективах, раскрывающих сложные дела, до легкомысленных комедий с участием неуклюжих сыщиков – найдется что-то для каждого!

Игра в имитацию

IMDB Рейтинг: 8/10

Жанр: Детектив

Страна: Великобритания; Продолжительность: 114 минут; Год: 2014

Продюсер: Тедди Шварцман

Фильм "Игра в имитацию" рассказывает историю Алана Тьюринга (Бенедикт Камбербэтч), блестящего математика, который был завербован британской разведкой во время Второй мировой войны для взлома кодовой машины нацистской Германии "Энигма". Она использовалась для шифрования секретных сообщений, отправляемых немецкими войсками.

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Вместе со своей командой в Блетчли-парке Тьюринг разработал машину, способную взломать этот, казалось бы, не поддающийся взлому код, но его успех был сопряжен с личными издержками: в 1950-х годах в Великобритании он столкнулся с преследованием за гомосексуальность. Этот фильм получил множество наград, включая премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, и был высоко оценен за изображение гения Тьюринга, а также за исследование таких тем, как гомофобия и дискриминация женщин в военное время.

Шерлок Холмс

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Детектив

Страна: США; Продолжительность: 128 минут; Год: 2009

Продюсер: Джоэл Сильвер

"Шерлок Холмс" – это современная адаптация классических детективных историй сэра Артура Конан Дойла, в которой Роберт Дауни-младший, Джуд Лоу, Рэйчел МакАдамс и Марк Стронг играют роли титулованного героя и его верного помощника Ватсона (Лоу). В фильме Холмс отправляется на поиски приключений, связанных с загадочными убийствами, полными поворотов и неожиданных поворотов, а также множества экшн-фрагментов на улицах Лондона!

Несмотря на то, что по тону фильм далеко ушел от оригинальных рассказов Дойла, в этой версии все же удалось передать некоторые их элементы и ввести новых персонажей, таких как Ирен Адлер (МакАдамс). Кроме того, в фильме есть запоминающиеся актерские работы, включая эксцентричность Холмса в исполнении Дауни-младшего, которая принесла ему номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший актер в главной роли"!

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Шпион, выйди вон

IMDB Рейтинг 9/10

Жанр: Детектив

Страна: Великобритания; Продолжительность: 127 минут; Год выпуска: 2011

Продюсер: Тим Беван

Фильм "Шпион, выйди вон" основан на одноименном романе Джона ле Карре 1974 года, действие которого происходит в Великобритании времен холодной войны. Отставной агент МИ-6 Джордж Смайли (Гари Олдман) возвращается на службу, когда один из их собственных агентов переходит на другую сторону после обнаружения доказательств того, что в самой МИ-6 может работать крот!

В фильме задействован ансамблевый актерский состав во главе с Олдманом, который исполняет роль Смайли, не имеющую аналогов в его карьере, он проходит через различные расследования по всей Европе, пытаясь выяснить, кто именно стоит за этим заговором! Напряженный, но захватывающий шпионский триллер, наполненный напряженными моментами, будет держать зрителей в напряжении до самого конца!

Поцелуй на вылет

IMDB Рейтинг 7/10

Жанр: Детектив

Страна: США; Продолжительность: 103 минуты; Год выпуска: 2005

Продюсер: Джоэл Сильвер

В фильме "Поцелуй на вылет" Роберт Дауни-младший, Вэл Килмер и Мишель Монаган, снятом режиссером Шейном Блэком, рассказывается о двух несовпадающих напарниках, которые пытаются раскрыть дело об убийстве в окружении голливудского гламура. Гарри Локхарт (Дауни-младший) попадает в Тинсельтаун после того, как его принимают за другого человека после неудачной попытки ограбления.

Тем временем частный детектив Перри Ван Шрайк (Килмер) берет Гарри под свое крыло, чтобы они могли вместе работать над расследованием, которое ведет их по разным путям, полным неожиданностей, с множеством комедийных моментов! Несмотря на мрачную тематику, этот фильм умудряется находить юмор даже в таких серьезных темах, как насилие или коррупция, что выделяет его среди других современных детективных фильмов!

Семь жизней

Рейтинг IMDB 7/10

Жанр: Детектив

Страна: США; Продолжительность: 123 минуты; Год выпуска: 2008

Продюсер: Тодд Блэк

В фильме "Семь жизней" Уилл Смит играет роль Бена Томаса – агента налоговой службы, жизнь которого резко меняется после того, как он решает искупить свои прошлые ошибки. Мужчина помогает семи незнакомцам, которые, по его мнению, заслуживают лучшей жизни, чем у них есть сейчас.

Он чувствует ответственность за их нынешние трудности. Вместе с Розарио Доусон, которая играет Эмили Поса – одну из тех семи людей, которым помогает Бен, – Смит проводит нас в эмоциональное путешествие, полное напряженных моментов, которые заставят вас гадать до самого конца.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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