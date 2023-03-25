Найкращі дитячі фільми за рейтингом IMDB багато чого навчать дитину

UAportal підготував список із п'яти найкращих дитячих фільмів, випущених у період з 2010 по 2015 рік, згідно з рейтингами IMDB. Тут представлені найкращі фільми для юних глядачів, які залишили свій слід в індустрії за останні кілька років.

Головоломка

Рейтинг IMDB: 8.2, Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія, Країна: США, Тривалість: 94 хвилини, Рік: 2015, Продюсер: Джонас Рівера.

Ця класика від Pixar розповідає історію Райлі Андерсен, яка вирвана з життя на Середньому Заході, коли її батько розпочинає нову роботу в Сан-Франциско. За допомогою емоцій Радість, Страх, Гнів, Огида і Сум, які уособлюють персонажі, озвучені Емі Полер, вона вчиться пристосовуватися до нового оточення і впоратися із серйозними життєвими змінами.

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Маленький принц

Рейтинг IMDB: 8.0, Жанр: Анімація/Сімейний/Фантастика/Таємниця, Країна: Франція/Канада, Тривалість: 108 хвилин, Рік: 2015, Продюсер: Димитрі Рассам.

Ця адаптація повісті Антуана де Сент-Екзюпері слідує за Авіатором, коли він читає історію про покинутого маленького принца маленької дівчинки, чия мати сповнена рішучості зробити свою дочку більш зрілою та раціональною, ніж вона була у цьому віці. Завдяки музиці Ханса Циммера та Річарда Харві, а також озвучуванню Джеффа Бріджес і Рейчел МакАдамс, цей фільм пропонує глядачам як візуально приголомшливий, так і емоційно резонуючий досвід.

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хоробра серцем

IMDB рейтинг: 7.6 Жанр: Анімація, розваги / Пригоди / Сімейний / Фентезі, Країна: США, Тривалість: 93 хвилини, Рік: 2012, Продюсер: Кетрін Сарафіан.

У цьому фільмі Pixar, дія якого відбувається в Шотландії за часів середньовіччя, ми йдемо за Мерідою, яка бореться проти традицій, щоб вирватися з планів шлюбу з розрахунку, встановлених її матір'ю королевою Елінор. Після прийняття імпульсивного рішення, яке викликає хаос у королівстві, Меріда вирушає в подорож, яка зазнає її хоробрості під керівництвом мудрої Вілли О'Мудрості. Вона також повинна відновити свої стосунки з матір'ю, доки не стало надто пізно.

Хранитель часу

Рейтинг IMDB : 7.5, Жанр: Пригоди / Драма / Сімейний / Таємниця Країна: США / Велика Британія Тривалість: 126 хвилин Рік: 2011 Продюсери Мартін Скорсезе.

Дія фільму, удостоєного премії "Оскар", відбувається в Парижі 1930-х років, де Х'юго Кабре, що осиротів, живе на вокзалі і зберігає годинник свого покійного батька. Після зустрічі з Ізабель Хьюго відкриває для себе таємниці свого минулого, які пов'язані з автоматом його батька, що залишився незавершеним через нещасні події. За допомогою Ізабель вони разом вирушають у пригоду, сповнену розгадуванням таємниць за допомогою механічних предметів на тлі паризької кінокультури золотого віку.

Аррієтті з країни ліліпутів

IMDB рейтинг 8.1 Жанр Анімація / Пригоди Сімейне фентезі Країна Японія Тривалість 95 хвилин Рік 2010 Продюсери Тосіо Судзукі Йосіакі Нісімура Хаяо Міядзакі.

Заснований на романі Мері Нортон "Позичальники", цей фільм студії Ghibli розповідає про Арріетті, яка живе під половицями в людських будинках разом з іншими маленькими істотами, відомими як позичальники, які беруть те, що їм потрібно, непомітно для людей або так званих "бобів" "як вони їх називають. Коли Шон помічає Аррієтті, він щосили намагається не розкривати їх, але коли ситуація набуває гіршого обороту, вони опиняються у боротьбі з долею, щоб вижити разом за допомогою Шона.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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