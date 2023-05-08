Найкращі фільми про подорожі у часі: сюжет захоплює

UAportal підготував добірку найкращих фільмів про подорожі в часі, зняті в період з 2004 по 2012 рік. Фільми відправлять глядачів у захоплюючу подорож разом із головними героями картин.

Тимчасова петля

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Подорож у часі

Країна: Іспанія

Тривалість: 1год 32хв

Рік: 2007

Продюсер: Едуардо Карнерос

У фільмі "Тимчасова петля" людина на ім'я Гектор випадково мандрує в минуле, ховаючись від таємничої фігури. Він зустрічає вченого, який проводить експеримент із подорожжю у часі, і змушений повертатися у минуле кілька разів, щоб виправити свої помилки. З кожним стрибком у часі дії Гектора стають все складнішими і призводять до непередбачуваних наслідків.

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Вихідний код

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Подорож у часі

Країна: США

Тривалість: 1год 33хв

Рік: 2011

Продюсер: Марк Гордон

"Вихідний код" – це історія солдата, якого неодноразово відправляють у минуле, щоб запобігти терористичній атакі на поїзд. Щоразу, повертаючись назад, він має розгадати таємницю особистості терориста, водночас намагаючись врятувати пасажирів поїзда.

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Ефект метелика

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Подорож у часі

Країна: США

Тривалість: 1год 53хв

Рік: 2004

Продюсер: Кріс Бендер

У фільмі "Ефект метелика" молода людина на ім'я Еван виявляє, що має здатність подорожувати в часі та змінювати події свого минулого. Однак кожна його зміна тягне за собою непередбачені та руйнівні наслідки у сьогоденні. Еван повинен з'ясувати, як змінити минуле, не завдавши йому подальшої шкоди.

Петля часу

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Подорож у часі

Країна: США

Тривалість: 1год 59м

Рік: 2012

Продюсер: Рем Бергман

У майбутньому, де подорожі в часі можливі, але незаконні, кілер на прізвисько Петля усуває цілі, відправлені в минуле злочинною організацією. Коли його наступною метою виявляється його майбутнє "я", він повинен вирішити, чи виконувати йому наказ, чи ризикнути всім заради врятування власного життя.

Дружина мандрівника у часі

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Подорож у часі

Країна: США

Тривалість: 1год 47хв

Рік: 2009

Продюсер: Нік Векслер

Нагороди: Ні.

"Дружина мандрівника в часі" – це історія Генрі, людини з генетичним захворюванням, яке змушує його мимоволі подорожувати в часі. Він зустрічає та закохується в Клер, і вони намагаються зберегти свої стосунки, незважаючи на часті зникнення Генрі.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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