Найкращі фільми про подорожі у часі: сюжет захоплює
UAportal підготував добірку найкращих фільмів про подорожі в часі, зняті в період з 2004 по 2012 рік. Фільми відправлять глядачів у захоплюючу подорож разом із головними героями картин.
Тимчасова петля
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Подорож у часі
Країна: Іспанія
Тривалість: 1год 32хв
Рік: 2007
Продюсер: Едуардо Карнерос
У фільмі "Тимчасова петля" людина на ім'я Гектор випадково мандрує в минуле, ховаючись від таємничої фігури. Він зустрічає вченого, який проводить експеримент із подорожжю у часі, і змушений повертатися у минуле кілька разів, щоб виправити свої помилки. З кожним стрибком у часі дії Гектора стають все складнішими і призводять до непередбачуваних наслідків.
Вихідний код
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Подорож у часі
Країна: США
Тривалість: 1год 33хв
Рік: 2011
Продюсер: Марк Гордон
"Вихідний код" – це історія солдата, якого неодноразово відправляють у минуле, щоб запобігти терористичній атакі на поїзд. Щоразу, повертаючись назад, він має розгадати таємницю особистості терориста, водночас намагаючись врятувати пасажирів поїзда.
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Ефект метелика
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Подорож у часі
Країна: США
Тривалість: 1год 53хв
Рік: 2004
Продюсер: Кріс Бендер
У фільмі "Ефект метелика" молода людина на ім'я Еван виявляє, що має здатність подорожувати в часі та змінювати події свого минулого. Однак кожна його зміна тягне за собою непередбачені та руйнівні наслідки у сьогоденні. Еван повинен з'ясувати, як змінити минуле, не завдавши йому подальшої шкоди.
Петля часу
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Подорож у часі
Країна: США
Тривалість: 1год 59м
Рік: 2012
Продюсер: Рем Бергман
У майбутньому, де подорожі в часі можливі, але незаконні, кілер на прізвисько Петля усуває цілі, відправлені в минуле злочинною організацією. Коли його наступною метою виявляється його майбутнє "я", він повинен вирішити, чи виконувати йому наказ, чи ризикнути всім заради врятування власного життя.
Дружина мандрівника у часі
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Подорож у часі
Країна: США
Тривалість: 1год 47хв
Рік: 2009
Продюсер: Нік Векслер
Нагороди: Ні.
"Дружина мандрівника в часі" – це історія Генрі, людини з генетичним захворюванням, яке змушує його мимоволі подорожувати в часі. Він зустрічає та закохується в Клер, і вони намагаються зберегти свої стосунки, незважаючи на часті зникнення Генрі.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.
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