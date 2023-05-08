Лучшие фильмы о путешествиях во времени: сюжет захватывает

UAportal подготовил подборку лучших фильмов о путешествиях во времени, снятых в период с 2004 по 2012 год. Фильмы отправят зрителей в захватывающее путешествие вместе с главными героями картин.

Временная петля

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Путешествие во времени

Страна: Испания

Продолжительность: 1ч 32мин

Год: 2007

Продюсер: Эдуардо Карнерос

В фильме "Временная петля" человек по имени Гектор случайно путешествует в прошлое, прячась от таинственной фигуры. Он встречает ученого, который проводит эксперимент с путешествием во времени, и вынужден возвращаться в прошлое несколько раз, чтобы исправить свои ошибки. С каждым прыжком во времени действия Гектора становятся все сложнее и приводят к непредвиденным последствиям.

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Исходный код

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Путешествие во времени

Страна: США

Продолжительность: 1ч 33мин

Год: 2011

Продюсер: Марк Гордон

"Исходный код" – это история солдата, которого неоднократно отправляют в прошлое, чтобы предотвратить террористическую атаку на поезд. Каждый раз, возвращаясь назад, он должен разгадать тайну личности террориста, одновременно пытаясь спасти пассажиров поезда.

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Эффект бабочки

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Путешествие во времени

Страна: США

Продолжительность: 1ч 53мин

Год: 2004

Продюсер: Крис Бендер

В фильме "Эффект бабочки" молодой человек по имени Эван обнаруживает, что обладает способностью путешествовать во времени и изменять события своего прошлого. Однако каждое его изменение влечет за собой непредвиденные и разрушительные последствия в настоящем. Эван должен выяснить, как изменить прошлое, не причинив ему дальнейшего вреда.

Петля времени

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Путешествие во времени

Страна: США

Продолжительность: 1ч 59м

Год: 2012

Продюсер: Рэм Бергман

В будущем, где путешествия во времени возможны, но незаконны, киллер по кличке Петля устраняет цели, отправленные в прошлое преступной организацией. Когда его следующей целью оказывается его будущее "я", он должен решить, выполнять ли ему приказ или рискнуть всем ради спасения собственной жизни.

Жена путешественника во времени

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Путешествие во времени

Страна: США

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2009

Продюсер: Ник Векслер

Награды: Нет.

"Жена путешественника во времени" – это история Генри, человека с генетическим заболеванием, которое заставляет его непроизвольно путешествовать во времени. Он встречает и влюбляется в Клэр, и они пытаются сохранить свои отношения, несмотря на частые исчезновения Генри.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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