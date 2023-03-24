Найкращі фільми жахів, які змусять тремтіти навіть безстрашних

UAportal підготував добірку із п'яти фільмів жахів, випущених у період з 2010 по 2018 рік. Усі вони із рейтингом IMDB від 7,5 до 10.

1 Геть

Рейтинг IMDB: 8.0 Жанр: жахи, містика, трилер Країна: США Тривалість: 1г 44хв Рік: 2017 Продюсер: Джордан Піл

Цей фільм розповідає про Кріса, молодого афроамериканця, який приїжджає в родовий маєток своєї білої подруги і виявляє таємницю, що шокує. Це напружене дослідження расових взаємин у Америці.

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2 Тихе місце

Рейтинг IMDB: 7.6 Жанр: жахи, трилер, драма Країна: США Тривалість: 1г 30хв Рік: 2018 Продюсер: Джон Красінскі

Це історія про сім'ю, яка живе в тиші, щоб сховатися від таємничих істот, які полюють звуком. Сім'я використовує мову жестів для спілкування і має постійно зберігати мовчання або зіткнутися з вірною смертю.

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3 Бабадук

IMDB рейтинг: 7.5 Жанр: жахи, драма Країна: Австралія Тривалість: 1г 33хв Рік: 2014 Продюсер: Дженніфер Кент

Цей психологічний фільм жахів розповідає про Амелію, яка намагається впоратися зі страхом свого сина перед монстром, який ховається в їхньому будинку після того, як їх обох переслідує моторошна дитяча книга під назвою "Містер Бабадук".

4 Реінкарнація

IMDB рейтинг: 8.2 Жанр: жахи, містика Країна: США Тривалість: 2г 7хв Рік: 2018 Продюсер: Арі Астер

Цей надприродний фільм жахів, що повільно розгоряється, слідує за Енні, коли вона намагається з'ясувати, чому її родина була проклята трагедією після смерті її власної матері і дивних подій, які пішли за цим.

5 Воно

IMDB рейтинг: 6.9 Жанр: жахи, містика Країна: США Тривалість: 1г 40хв Рік; 2015 Продюсер: Девід Роберт Мітчелл

Цей жахливий трилер слідує за Джей, коли її переслідує невідома сила після сну з новим хлопцем. Він виявляє, що сила набула форми, щоб вистежити її.

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