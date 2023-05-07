Найкращі мультфільми 2007-10 років, які не можна пропустити
UAportal підготував статтю, в якій детально розглядається захоплюючий світ анімаційних фільмів. Від фантазійних світів до чарівних казок п'ять обов'язкових для перегляду мультфільмів 2007-2011 років підкорять глядачів.
Історія іграшок 3
Рейтинг IMDB: 8.3
Жанр: Мультфільм
Країна: США
Тривалість: 103 хвилин
Рік: 2010
Продюсер: Pixar Animation Studios
"Історія іграшок 3" – це третина франшизи "Історія іграшок", в центрі якої знаходиться Енді, який готується виїхати до коледжу. Іграшки помилково потрапляють до дитячого садка, де вони повинні об'єднатися з новими іграшками, щоб спланувати свою втечу і знайти спосіб повернутися до Енді до того, як він поїде до коледжу. По дорозі вони стикаються з різними перешкодами та пригодами, включаючи подорож через сміттєспалювальник.
У 2011 році фільм "Історія іграшок 3" отримав премію "Оскар" у номінації "Найкращий анімаційний фільм".
Вгору
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Мультфільми
Країна: США
Тривалість: 96 хвилин
Рік: 2009
Продюсер: Pixar Animation Studios
У фільмі "Вгору" розповідається історія відставного продавця повітряних куль Карла Фредріксена, який вирушає здійснити мрію всього свого життя – здійснити подорож до Південної Америки, прив'язавши до свого будинку тисячі повітряних куль. По дорозі він зустрічає молодого дослідника дикої природи на ім'я Рассел, і разом вони вирушають у дику пригоду, сповнену небезпек та відкриттів.
У 2010 році фільм "Вгору" отримав дві премії "Оскар" - за найкращий анімаційний фільм і за найкращу оригінальну музику.
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Як приручити дракона
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Мультфільми
Країна: США
Тривалість: 98 хвилин
Рік: 2010
Продюсер: DreamWorks Animation
Дія фільму "Як приручити дракона" відбувається у міфічному світі вікінгів та розповідає історію молодого вікінга на ім'я Ікінг, який мріє стати винищувачем драконів, як його батько. Однак, спіймавши свого першого дракона, він глибоко прив'язується до цієї істоти і виявляє, що дракони – не такі люті звірі, як його вчили. Разом зі своїм драконом Беззубиком Ікінг вирушає рятувати своє село від смертельної загрози.
У 2011 році фільм "Як приручити дракона" був номінований на дві премії "Оскар" – за найкращий анімаційний фільм та за найкращу оригінальну музику.
Кораліна в країні кошмарів
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Мультфільми
Країна: США
Тривалість: 100 хвилин
Рік: 2009
Продюсер: Laika Entertainment
"Кораліна в країні кошмарів" – це похмурий фантастичний фільм про молоду дівчину на ім'я Кораліна, яка виявляє у своєму новому будинку потаємні двері, що ведуть до альтернативного світу, де все ідеально. Однак, проводячи все більше часу в альтернативному світі, вона починає розуміти, що це не те, чим здається і що її життя може бути в небезпеці.
Фільм "Кораліна в країні кошмарів" був номінований на премію "Оскар" 2010 року у категорії "Кращий анімаційний фільм".
Таємниця Келлс
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Мультфільми
Країна: Ірландія
Тривалість: 75 хвилин
Рік: 2009
Виробник: Cartoon Saloon
"Таємниця Келлс" – це чудовий анімаційний фільм, дія якого відбувається в середньовічній Ірландії. Історія розповідає про хлопчика на ім'я Брендан, який допомагає завершити роботу над Книгою Келлс, шедевром середньовічного мистецтва та одним із найвідоміших у світі ілюмінованих манускриптів. На цьому шляху йому доводиться подолати багато перешкод і зіткнутися з небезпеками зовнішнього світу.
Фільм "Таємниця Келлс" був номінований на премію "Оскар" 2010 як найкращий анімаційний фільм.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.
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