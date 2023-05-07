Найкращі мультфільми 2007-10 років, які не можна пропустити

UAportal підготував статтю, в якій детально розглядається захоплюючий світ анімаційних фільмів. Від фантазійних світів до чарівних казок п'ять обов'язкових для перегляду мультфільмів 2007-2011 років підкорять глядачів.

Історія іграшок 3

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Мультфільм

Країна: США

Тривалість: 103 хвилин

Рік: 2010

Продюсер: Pixar Animation Studios

"Історія іграшок 3" – це третина франшизи "Історія іграшок", в центрі якої знаходиться Енді, який готується виїхати до коледжу. Іграшки помилково потрапляють до дитячого садка, де вони повинні об'єднатися з новими іграшками, щоб спланувати свою втечу і знайти спосіб повернутися до Енді до того, як він поїде до коледжу. По дорозі вони стикаються з різними перешкодами та пригодами, включаючи подорож через сміттєспалювальник.

Відео дня

У 2011 році фільм "Історія іграшок 3" отримав премію "Оскар" у номінації "Найкращий анімаційний фільм".

Вгору

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік: 2009

Продюсер: Pixar Animation Studios

У фільмі "Вгору" розповідається історія відставного продавця повітряних куль Карла Фредріксена, який вирушає здійснити мрію всього свого життя – здійснити подорож до Південної Америки, прив'язавши до свого будинку тисячі повітряних куль. По дорозі він зустрічає молодого дослідника дикої природи на ім'я Рассел, і разом вони вирушають у дику пригоду, сповнену небезпек та відкриттів.

У 2010 році фільм "Вгору" отримав дві премії "Оскар" - за найкращий анімаційний фільм і за найкращу оригінальну музику.

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Як приручити дракона

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 98 хвилин

Рік: 2010

Продюсер: DreamWorks Animation

Дія фільму "Як приручити дракона" відбувається у міфічному світі вікінгів та розповідає історію молодого вікінга на ім'я Ікінг, який мріє стати винищувачем драконів, як його батько. Однак, спіймавши свого першого дракона, він глибоко прив'язується до цієї істоти і виявляє, що дракони – не такі люті звірі, як його вчили. Разом зі своїм драконом Беззубиком Ікінг вирушає рятувати своє село від смертельної загрози.

У 2011 році фільм "Як приручити дракона" був номінований на дві премії "Оскар" – за найкращий анімаційний фільм та за найкращу оригінальну музику.

Кораліна в країні кошмарів

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2009

Продюсер: Laika Entertainment

"Кораліна в країні кошмарів" – це похмурий фантастичний фільм про молоду дівчину на ім'я Кораліна, яка виявляє у своєму новому будинку потаємні двері, що ведуть до альтернативного світу, де все ідеально. Однак, проводячи все більше часу в альтернативному світі, вона починає розуміти, що це не те, чим здається і що її життя може бути в небезпеці.

Фільм "Кораліна в країні кошмарів" був номінований на премію "Оскар" 2010 року у категорії "Кращий анімаційний фільм".

Таємниця Келлс

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Мультфільми

Країна: Ірландія

Тривалість: 75 хвилин

Рік: 2009

Виробник: Cartoon Saloon

"Таємниця Келлс" – це чудовий анімаційний фільм, дія якого відбувається в середньовічній Ірландії. Історія розповідає про хлопчика на ім'я Брендан, який допомагає завершити роботу над Книгою Келлс, шедевром середньовічного мистецтва та одним із найвідоміших у світі ілюмінованих манускриптів. На цьому шляху йому доводиться подолати багато перешкод і зіткнутися з небезпеками зовнішнього світу.

Фільм "Таємниця Келлс" був номінований на премію "Оскар" 2010 як найкращий анімаційний фільм.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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