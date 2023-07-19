Найкращі серіали про подорожі в часі: не зможете відірватися від екранів

У ностальгічній подорожі смугою пам'яті UAportal підготував ретроспективу найзахопливіших серіалів про подорожі в часі, які вийшли на екрани в період з 2016 по 2021 рік. Ці приголомшливі фільми не дозволять глядачам відірватися від екранів, і ми пропонуємо заглибитися в заплутані сюжети, вражаючі рейтинги та довготривалий вплив цих улюблених серіалів.

"В темряві"

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: подорож у часі, трилер

Країна: Німеччина

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік: 2017-2020

Головний продюсер: Wiedemann & Berg Television

Події "В темряві" розгортаються в маленькому містечку Вінден, де зникнення маленького хлопчика запускає ланцюг подій, які розплутують зловісні таємниці містечка. Серіал досліджує складні стосунки між чотирма взаємопов'язаними сім'ями, а також заглиблюється в існування часового порталу, захованого в міських печерах.

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"Мандрівники"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: подорож у часі, науково-фантастичний

Країна: Канада

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік: 2016-2018

Головний продюсер: Peacock Alley Entertainment

У "Мандрівниках" спецоперативники з майбутнього вселяються в тіла сучасних людей за мить до їхньої смерті. Щоб запобігти катастрофічному майбутньому, команда долає виклики 21 століття, водночас таємно працюючи над зміною ключових історичних подій.

"Поза часом"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: подорож у часі, драма

Країна: США

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік: 2016-2018

Головний продюсер: Sony Pictures Television

"Поза часом" розповідає про команду неймовірних героїв, які використовують викрадену машину часу, щоб переслідувати таємничого злочинця, який має намір змінити американську історію. Подорожуючи через ключові моменти минулого, команда повинна зберегти часову лінію, стикаючись з особистими викликами та розкриваючи правду про свого загадкового супротивника.

"Легенди завтрашнього дня"

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: подорож у часі, супергероський

Країна: США

Тривалість: 42 хвилини на серію

Рік: 2016 – дотепер

Головний продюсер: Berlanti Productions

"Легенди завтрашнього дня" об'єднують різноманітну групу супергероїв та антигероїв, які подорожують у часі, щоб захистити часову лінію від часових аберацій. Ця динамічна команда на чолі з мандрівником у часі Ріпом Хантером стикається з безліччю історичних лиходіїв, одночасно з'ясовуючи особисті стосунки та досліджуючи широкі можливості часу.

"Подорож машиною часу"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: подорож у часі, драма

Країна: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік: 2017

Головний продюсер: Outerbanks Entertainment

За мотивами роману Карла Александера, "Подорож машинотю часу" розповідає про сумнозвісного письменника Герберта Уеллса, який винаходить машину часу. Коли його машину викрадає колишній друг, сумнозвісний Джек Різник, Уеллс вирушає до сучасного Нью-Йорка, щоб затримати його.

Нагадаємо, UAportal підготував список із п'яти фільмів у жанрі екшн, які вийшли на екрани у 2010-х роках.

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