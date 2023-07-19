Лучшие сериалы о путешествиях во времени: не сможете оторваться от экранов

В ностальгическом путешествии полосой памяти UAportal подготовил ретроспективу самых увлекательных сериалов о путешествиях во времени, вышедших на экраны в период с 2016 по 2021 год. Эти потрясающие фильмы не позволят зрителям оторваться от экранов, и мы предлагаем углубиться в запутанные сюжеты, впечатляющие рейтинги и долгое влияние этих любимых сериалов.

"В темноте"

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: путешествие во времени, триллер

Страна: Германия

Продолжительность: 60 минут на серию

Год: 2017-2020

Главный продюсер: Wiedemann & Berg Television

События "В темноте" разворачиваются в маленьком городке Винде, где исчезновение маленького мальчика запускает цепь событий, распутывающих зловещие тайны городка. Сериал исследует сложные отношения между четырьмя взаимосвязанными семьями, а также углубляется в существование временного портала, спрятанного в городских пещерах.

Видео дня

"Путешественники"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: путешествие во времени, научно-фантастический

Страна: Канада

Продолжительность: 45 минут на серию

Год: 2016-2018

Главный продюсер: Peacock Alley Entertainment

В "Путешественниках" спецоперативники из будущего вселяются в тела современных людей за мгновение до их смерти. Чтобы предотвратить катастрофическое будущее, команда преодолевает вызовы 21 века, одновременно тайно работая над изменением ключевых исторических событий.

"Вне времени"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: путешествие во времени, драма

Страна: США

Продолжительность: 45 минут на серию

Год: 2016-2018

Главный продюсер: Sony Pictures Television

"Вне времени" рассказывает о команде невероятных героев, использующих угнанную машину времени, чтобы преследовать таинственного преступника, который намерен сменить американскую историю. Путешествуя через ключевые моменты прошлого, команда должна сохранить временную линию, сталкиваясь с личными вызовами и раскрывая правду о своем загадочном противнике.

"Легенды завтрашнего дня"

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: путешествие во времени, супергероский

Страна: США

Продолжительность: 42 минуты на серию

Год: 2016 – до сих пор

Главный продюсер: Berlanti Productions

"Легенды завтрашнего дня" объединяют разнообразную группу супергероев и путешествующих во времени антигероев, чтобы защитить временную линию от временных аберраций. Эта динамичная команда во главе с путешественником во времени Рипом Хантером сталкивается с множеством исторических злодеев, одновременно выясняя личные отношения и исследуя широкие возможности времени.

"Путешествие в машине времени"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: путешествие во времени, драма

Страна: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Год: 2017

Главный продюсер: Outerbanks Entertainment

По мотивам романа Карла Александера, "Путешествие в машине времени" рассказывает о печально известном писателе Герберте Уэллсе, который изобретает машину времени. Когда его машину угоняет бывший друг, печально известный Джек Потрошитель, Уэллс отправляется в современный Нью-Йорк, чтобы задержать его.

Напомним, UAportal подготовил список из пяти фильмов в жанре экшн, вышедших на экраны в 2010-х годах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !