Погані звички, які псують зуби: як їх уникнути

UAportal підготував практичні поради, як захистити зуби та підтримувати здоров'я порожнини рота. Дізнайтеся про поширені звички, які можуть завдати шкоди здоров'ю зубів, і про те, як їх уникнути. Прості зміни у повсякденному житті можуть суттєво покращити стан ротової порожнини.

Надмірне вживання солодких продуктів

Ці продукти часто мають високий вміст цукру, що призводить до виникнення карієсу та дефектів зубів. Бактерії в ротовій порожнині живляться ним, виробляючи при цьому кислоти, які руйнують зубну емаль. Щоб запобігти цьому, обмежте споживання солодких напоїв і закусок.

Натомість обирайте здоровіші альтернативи, такі як вода, несолодкий чай або свіжі фрукти та овочі. Якщо ви все ж таки часто вживаєте солодкі продукти, не забудьте почистити зуби або прополоскати рот водою, щоб позбутися залишків цукру.

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Використання зубів як інструментів

Багато людей використовують зуби, щоб відкривати пляшки, розривати пакети або гризти нігті. Це створює надмірний тиск на зуби, що призводить до сколів, тріщин або в принципі руйнування.

Щоб захистити зуби, використовуйте відповідні інструменти для цих завдань. Використовуйте ножиці та відкривачку, щоб відкривати упаковки або пляшки, і намагайтеся не гризти нігті.

Паління

Куріння шкодить не лише загальному здоров'ю, але й здоров'ю порожнини рота. Воно змінює колір зубів, викликає неприємний запах і збільшує ризик захворювання ясен. Куріння також ускладнює процес загоєння після стоматологічних процедур і робить організм більш вразливим до інфекцій ротової порожнини.

Якщо ви палите, відмова від куріння – це найкраще, що можна зробити для здоров'я порожнини рота. Це покращує зовнішній вигляд зубів і знижує ймовірність виникнення проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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