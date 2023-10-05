Плохие привычки, которые портят зубы: как их избежать

UAportal подготовил практические советы, как защитить зубы и поддерживать здоровье полости рта. Узнайте о распространенных привычках, которые могут нанести вред здоровью зубов, и о том, как их избежать. Простые изменения в повседневной жизни могут существенно улучшить состояние полости рта.

Чрезмерное употребление сладких продуктов

Эти продукты часто обладают высоким содержанием сахара, что приводит к возникновению кариеса и дефектов зубов. Бактерии в полости рта питаются им, вырабатывая при этом кислоты, которые разрушают зубную эмаль. Чтобы предотвратить это, ограничьте потребление сладких напитков и закусок.

Выбирайте здоровые альтернативы, такие как вода, несладкий чай или свежие фрукты и овощи. Если вы все же часто употребляете сладкие продукты, не забудьте почистить зубы или прополоскать рот водой, чтобы избавиться от остатков сахара.

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Использование зубов в качестве инструментов

Многие используют зубы, чтобы открывать бутылки, разрывать пакеты или грызть ногти. Это создает чрезмерное давление на зубы, что приводит к сколам, трещинам или в принципе разрушению.

Для защиты зубов используйте подходящие инструменты для этих задач. Используйте ножницы и открывалку, чтобы открывать упаковки или бутылки, и старайтесь не грызть ногти.

Курение

Курение вредит не только общему здоровью, но и здоровью полости рта. Оно изменяет цвет зубов, вызывает неприятный запах и увеличивает риск заболевания десен. Курение также затрудняет процесс заживления после стоматологических процедур и делает организм более уязвимым к инфекциям полости рта.

Если вы курите, отказ от курения – это лучшее, что можно сделать для здоровья полости рта. Это улучшает внешний вид зубов и снижает вероятность возникновения проблем со здоровьем.

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

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