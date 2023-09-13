Чому не варто підмітати ввечері: тлумачення народного забобону

Підмітання підлоги – звичайна хатня справа, яку слід виконувати старанно. Однак, згідно з народними прикметами і забобонами, не всі часи доби вважаються сприятливими для цього. Давайте розглянемо походження цих повір'їв та їхнє значення.

Історичне коріння прикмет про вечірнє підмітання

Повір'я, пов'язані з вечірнім підмітанням, мають давнє походження і тісно пов'язані з містичним символізмом віника. Він був не лише інструментом для прибирання, але й асоціювався з відьмами та чаклунами, які використовували їх для польотів та ритуалів. Підмітаючи підлогу в сутінках або в темряві, можна було несвідомо долучитися до чаклунства або приховати його сліди.

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Тлумачення прикмет про вечірнє підмітання

Ці повірʼя мають різні значення, але більшість з них віщують неприємності для домогосподарства та його мешканців. Наведемо кілька прикладів:

Підмітаючи підлогу ввечері, можна ненавмисно винести з дому позитивну енергію, удачу, гроші та любов.

Це може спровокувати сварки і розбрат між членами сім'ї.

Вечірнє підмітання притягує хвороби та недуги.

Можна відкрити двері для злих духів і нечистої сили.

Якщо підмітати підлогу ввечері перед поїздкою або відрядженням, можна позбавити себе захисту й удачі в дорозі.

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Як уникнути негативних наслідків

Якщо вирішили підмітати підлогу ввечері або на ніч, є кілька заходів, яких можна вжити, щоб пом'якшити будь-які потенційні негативні наслідки:

Підмітайте підлогу в напрямку до центру кімнати або печі, якщо вона у вас є, а не до порогу або вікна.

Утримайтеся від викидання сміття з дому на ніч; натомість залиште його в закритому контейнері до ранку.

Не передавайте віник комусь іншому ввечері або на ніч, оскільки це може порушити енергетичний баланс у будинку.

Приймаючи гостей, не дозволяйте їм прибирати у домі ввечері або на ніч, оскільки це може призвести до того, що їхня удача або неприємності перейдуть до вас.

Утримайтеся від підмітання у дні релігійних свят, таких як Великдень або Різдво, оскільки це може ненавмисно вимести благодать і благословення з оселі.

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