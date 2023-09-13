Почему не стоит подметать вечером: толкование народного предрассудка

Подметание пола – обычное домашнее дело, которое следует выполнять тщательно. Однако, согласно народным приметам и предрассудкам, не все времена суток считаются благоприятными для этого. Давайте рассмотрим происхождение этих поверий и их значение.

Исторические корни примет о вечернем подметании

Поверья, связанные с вечерним подметанием, имеют давнее происхождение и тесно связаны с мистическим символизмом веника. Он был не только инструментом для уборки, но ассоциировался с ведьмами и колдунами, которые использовали их для полетов и ритуалов. Подметая пол в сумерках или в темноте, можно было бессознательно приобщиться к колдовству или скрыть его следы.

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Толкование примет о вечернем подметании

Эти поверья имеют разные значения, но большинство из них предвещают неприятности для домохозяйства и его жителей. Приведем несколько примеров:

Подметая пол вечером, можно нечаянно вынести из дома положительную энергию, удачу, деньги и любовь.

Это может спровоцировать ссоры и раздор между членами семьи.

Вечернее подметание притягивает болезни и болезни.

Можно открыть дверь для злых духов и нечистую силу.

Если подметать пол вечером перед поездкой или командировкой, можно лишить себя защиты и удачи в пути.

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Как избежать негативных последствий

Если решили подметать пол вечером или на ночь, есть несколько мер, которые можно предпринять, чтобы смягчить любые потенциальные негативные последствия:

Подметайте пол по направлению к центру комнаты или печи, если он у вас есть, а не к порогу или окну.

Удерживайтесь от выбрасывания мусора из дома на ночь; вместо этого оставьте его в закрытом контейнере до утра.

Не передавайте веник кому-то другому вечером или ночью, поскольку это может нарушить энергетический баланс в доме.

Принимая гостей, не позволяйте им убирать в доме вечером или на ночь, поскольку это может привести к тому, что их удача или неприятности перейдут к вам.

Удерживайтесь от подметания в дни религиозных праздников, таких как Пасха или Рождество, поскольку это может непреднамеренно выместить благодать и благословение из дома.

Напомним, мы рассказали о секрете, который поможет продлить срок службы вашего веника.

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