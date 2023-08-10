Чому не варто спати з дзеркалом у кімнаті: пояснення популярного забобону

UAportal підготував розгорнуте знайомство з забобоном, який говорить, що не можна спати з дзеркалом у кімнаті. У цій статті ми розглянемо походження цього повір'я, його значення в культурі та те, як воно мінялося з плином часу.

Повір'я про те, що не можна спати з дзеркалом у кімнаті, було широко розповсюджене в українській свідомості впродовж століть. Вважалося, що така практика приносить нещастя і навіть може запросити надприродних істот до спальні. Походження цього забобону можна простежити у давньому фольклорі та народних віруваннях.

Читайте також: "Зламаєте" свою енергетику: Чому не можна брати та дивитись у чуже дзеркало

Відео дня

З містичної точки зору, переконання, що не можна спати з дзеркалом у кімнаті, має основу у вірі в те, що дзеркала мають здатність затримувати душі або духів. Вважається, що коли людина спить перед дзеркалом, її душа стає вразливою і може бути захоплена або піддана впливу злих сил.

З логічного та наукового боку, цей забобон можна пояснити явищем сонного паралічу. Сонний параліч – це стан, при якому людина тимчасово не може рухатися або говорити під час сну або пробудження. Коли людина прокидається і бачить власне відображення в дзеркалі, це може бути приголомшливим і дезорієнтуючим досвідом, що призводить до виникнення страху і занепокоєння. Цей зв'язок між дзеркалами і негативними переживаннями під час сну, можливо, і сприяв виникненню цього забобону.

Нагадаємо, ми розповіли про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!