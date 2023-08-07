Чому не можна нічого різати на столі: порушення гігієни або заклик нещастя

В українській культурі існує повір'я, що нарізання чогось на столі приносить нещастя. Це переконання передавалося з давніх-давен і досі поширене в наш час.

З боку містики вважається, що якщо щось різати на столі, то це порушує енергетичний обмін у будинку. Згідно з давніми переконаннями, стіл є священним місцем, де поділяється їжа та зміцнюються родинні взаємини. Вивільнення негативної енергії через нарізування на столі може вплинути на гармонію та добробут сім'ї.

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Крім того, цьому забобону є цілком логічне пояснення. Нарізка їжі на столі може призвести до безладу та відсутності гігієни під час приготування їжі.

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Мінімізувати ризик перехресного забруднення та розповсюдження бактерій можна, якщо нарізати їжу на окремій дошці чи тарілці. Така практика сприяє підтримці чистоти та гарантує безпеку споживаної їжі.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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