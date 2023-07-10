Чому не можна свистіти в будинку: пояснення народної прикмети

Свист – поширена форма розваги та самовираження. Однак ще з дитинства наші бабусі забороняли марно свистіти вдома. UAportal підготував матеріал про те, чому в українській культурі ця дія вважається поганою прикметою, а також дослідив її походження, значення та особливості.

Походження

За однією з версій, цей забобон бере початок ще з тих часів, коли свистом викликали злих духів. За іншою теорією, свист у приміщенні може розгнівати домашніх духів та принести нещастя до будинку. Попри походження цієї прикмети, певні правила та упередження й досі широко поширені в українській культурі.

Особливості забобону

Попри те, що свист у приміщенні може здатися невинним, згідно з українськими забобонами, він може мати негативні наслідки для вашого життя. Вважається, що свист у домі приносить нещастя, адже відганяє добрих духів та запрошує нечисть до вашої оселі. До того ж такі дії є виявом неповаги до домовиків. Також українці вірили, що свист у будинку може призвести до фінансових труднощів та негараздів в особистих стосунках між членами сім’ї.

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