П'ять фактів про Леонардо Ді Капріо: секрети з життя актора

UAportal підготував статтю, яка дозволить читачам поглянути зсередини на життя одного з найвідоміших голлівудських акторів Леонардо Ді Капріо. У цій статті ми розглянемо п'ять цікавих та маловідомих фактів із життя талановитого актора.

Коротка біографія Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо – талановитий актор, продюсер та екологічний активіст. Він народився 11 листопада 1974 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Він став відомим на початку 1990-х років завдяки ролі в телесеріалі "Growing Pains". З того часу він став одним із найбільш затребуваних акторів у Голлівуді, відомим завдяки своїм захоплюючим ролям у таких фільмах, як "Титанік", "Відступники" та "Вовк з Уолл-стріт".

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Актора було названо на честь відомого художника

Чи знаєте ви, що Леонардо Ді Капріо назвали на честь знаменитого італійського художника Леонардо да Вінчі. За словами його матері, Ірмелін, вона обрала це ім'я, бо дивилася на картину Леонардо да Вінчі у музеї в Італії, коли вперше відчула, як її син штовхається в утробі.

Лео майже втратив роль у "Титаніку"

Хочете вірте, хочете ні, але Лео мало не втратив роль всього життя у фільмі "Титанік". Режисер Джеймс Кемерон спочатку хотів, щоб головну роль Джека зіграв Меттью Макконахі, але побачивши запис прослуховування ДіКапріо, він зрозумів, що знайшов свого головного героя.

Активіст екологічного руху

Ді Капріо не лише талановитий актор, а й пристрасний захисник довкілля. У 1998 році він заснував Фонд Леонардо Ді Капріо, діяльність якого спрямована на захист біорізноманіття Землі та боротьбу зі зміною клімату.

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Колекціонер витворів мистецтва

Крім своєї акторської кар'єри, Ді Капріо також є затятим колекціонером творів мистецтва. Він має вражаючу колекцію творів світового мистецтва, включаючи роботи таких всесвітньо відомих художників, як Жан-Мішель Баскія та Пабло Пікассо.

Досвідчений пілот

На додаток до своїх акторських здібностей та пристрасті до навколишнього середовища, Леонардо також є досвідченим пілотом. Він керує літаком вже понад 20 років та має власний.

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