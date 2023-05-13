Пять фактов о Леонардо Ди Каприо: секреты из жизни актера

UAportal подготовил статью, которая позволит читателям взглянуть изнутри на жизнь одного из самых известных голливудских актеров Леонардо Ди Каприо. В этой статье мы рассмотрим пять интересных и малоизвестных фактов из жизни талантливого актера.

Краткая биография Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо – талантливый актер, продюсер и экологический активист. Он родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Он стал известен в начале 1990-х годов благодаря роли в телесериале "Growing Pains". С тех пор он стал одним из самых востребованных актеров в Голливуде, известным благодаря своим захватывающим ролям в таких фильмах, как "Титаник", "Отступники" и "Волк с Уолл-стрит".

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Актер был назван в честь известного художника

Знаете ли вы, что Леонардо Ди Каприо был назван в честь знаменитого итальянского художника Леонардо да Винчи. По словам его матери, Ирмелин, она выбрала это имя, потому что смотрела на картину Леонардо да Винчи в музее в Италии, когда впервые почувствовала, как ее сын пинается в утробе.

Лео почти упустил роль в "Титанике"

Хотите верьте, хотите нет, но Лео чуть не упустил роль всей жизни в фильме "Титаник". Режиссер Джеймс Кэмерон первоначально хотел, чтобы главную роль Джека сыграл Мэттью Макконахи, но, увидев запись прослушивания ДиКаприо, он понял, что нашел своего главного героя.

Активист экологического движения

Ди Каприо не только талантливый актер, но и страстный защитник окружающей среды. В 1998 году он основал Фонд Леонардо Ди Каприо, деятельность которого направлена на защиту биоразнообразия Земли и борьбу с изменением климата.

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Коллекционер произведений искусства

Помимо своей актерской карьеры, Ди Каприо также является заядлым коллекционером произведений искусства. У него впечатляющая коллекция произведений мирового искусства, включая работы таких всемирно известных художников, как Жан-Мишель Баския и Пабло Пикассо.

Опытный пилот

В дополнение к своим актерским способностям и страсти к окружающей среде, Леонардо также является опытным пилотом. Он управляет самолетом уже более 20 лет и имеет собственный.

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