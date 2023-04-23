П'ять цікавих фактів про Леді Гагу: чому сукні з м'яса та чоловічі образи

UAportal підготував статтю, яка розповідає про п'ять цікавих фактів про Леді Гага, всесвітньо відомої артистки, відомої своїм культовим почуттям моди та унікальним поп звучанням.

Леді Гага, Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта, – співачка, автор пісень та актриса родом із Нью-Йорка. Вона вперше стала відомою завдяки своєму дебютному альбому "The Fame" у 2008 році, і з того часу стала однією з найвідоміших артисток у світі.

Факт 1

Леді Гага – не єдине альтер-его, яке вона має. Вона також має ім'я Джо Кальдероне, чоловічого персонажа, якого вона створила для кліпу на свій хіт "You and I". Джо Кальдероне вперше з'явився на публіці на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у 2011 році, де він дав незабутнє виконання пісні.

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Факт 2

Гага відома своїми екстравагантними вбраннями, і одним із найвідоміших її образів є сукня з м'яса, яку вона одягла на церемонію вручення премії MTV Video Music Awards 2010. Сукня була зроблена повністю із сирої яловичини, і хоча вона викликала багато суперечок, вона допомогла зміцнити репутацію Леді Гаги як мода ікон.

Факт 3

Окрім музичної кар'єри, співачка також є успішною актрисою. Вона знялася в кількох фільмах і телешоу, включаючи "Американську історію жахів", "Зірка народилася" та "Дом Гуччі". Її гра у фільмі "Зірка народилася" принесла їй визнання критиків та номінацію на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль.

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Факт 4

Гага також виступає на захист психічного здоров'я. Вона відкрито говорила про свою боротьбу з тривогою та депресією, а у 2012 році заснувала фонд Born This Way Foundation для підтримки психічного здоров'я та благополуччя молодих людей.

Факт 5

Зрештою, популярність легенди обумовлена її філантропічною діяльністю. Вона пожертвувала мільйони доларів на різні благодійні цілі, включаючи дослідження в галузі ВІЛ/СНІДу, допомогу постраждалим від ураганів та програми з розширення прав та можливостей молоді.

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