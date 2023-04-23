Пять интересных фактов о Леди Гаге: почему платья из мяса и мужские образы

UAportal подготовил статью, рассказывающую о пяти интересных фактах о Леди Гага, всемирно известной артистке, известной своим культовым чувством моды и уникальным поп-звучанием.

Леди Гага, Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, – певица, автор песен и актриса родом из Нью-Йорка. Она впервые стала известной благодаря своему дебютному альбому "The Fame" в 2008 году, и с тех пор стала одной из самых узнаваемых артисток в мире.

Факт 1

Леди Гага – не единственное альтер-эго, которое у нее есть. Она также носит имя Джо Кальдероне, мужского персонажа, которого она создала для клипа на свой хит "You and I". Джо Кальдероне впервые появился на публике на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2011 году, где он дал незабываемое исполнение песни.

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Факт 2

Гага известна своими экстравагантными нарядами, и одним из самых известных ее образов является платье из мяса, которое она надела на церемонию вручения премии MTV Video Music Awards 2010. Платье было сделано полностью из сырой говядины, и хотя оно вызвало много споров, оно помогло укрепить репутацию Леди Гаги как иконы моды.

Факт 3

Помимо музыкальной карьеры, певица также является успешной актрисой. Она снялась в нескольких фильмах и телешоу, включая "Американскую историю ужасов", "Звезда родилась" и "Дом Гуччи". Ее игра в фильме "Звезда родилась" принесла ей признание критиков и номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

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Факт 4

Гага также выступает в защиту психического здоровья. Она открыто говорила о своей борьбе с тревогой и депрессией, а в 2012 году основала фонд Born This Way Foundation для поддержки психического здоровья и благополучия молодых людей.

Факт 5

Наконец, популярность легенды обусловлена ее филантропической деятельностью. Она пожертвовала миллионы долларов на различные благотворительные цели, включая исследования в области ВИЧ/СПИДа, помощь пострадавшим от ураганов и программы по расширению прав и возможностей молодежи.

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