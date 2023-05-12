П'ять цікавих фактів про рок-гурт Linkin Park: що фанати пропустили

UAportal підготував статтю про п'ять маловідомих та цікавих фактів про легендарний рок-гурт Linkin Park. Від їхнього унікального підходу до створення музики до їх благодійних внесків, ця стаття присвячена деяким аспектам, що інтригують, цієї культової групи.

Утворившись у 1996 році, Linkin Park швидко прославилися завдяки своєму дебютному альбому "Hybrid Theory", до якого увійшли такі хіти, як "In the End" та "Crawling". Унікальне поєднання року, хіп-хопу та електронної музики гурту підкорило слухачів по всьому світу, принісши їм численні нагороди та премії.

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Назва групи могла бути іншою.

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Перш ніж зупинитися на назві "Linkin Park", група розглянула кілька інших варіантів, включаючи "Xero", "Hybrid Theory" та "Platinum Lotus Foundation". Зрештою, вони вибрали "Linkin Park" як вказівку на парк Лінкольна в Санта-Моніці, Каліфорнія.

Їхній процес створення музики унікальний

На відміну від багатьох інших груп, процес створення музики Linkin Park включає внесення кожним учасником своїх ідей до загального пулу. Потім учасники групи разом працюють над створенням кінцевого продукту, внаслідок чого виходить спільне та по-справжньому унікальне звучання.

Linkin Park займаються благодійністю

Протягом усієї своєї кар'єри Linkin Park брали активну участь у благодійній діяльності. Некомерційна організація гурту, Music for Relief, зібрала мільйони доларів на допомогу постраждалим від стихійних лих та на екологічні цілі. Крім того, група підтримувала багато інших благодійних організацій, включаючи Habitat for Humanity та Фонд Організації Об'єднаних Націй.

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Вони співпрацювали з різними артистами

Протягом своєї кар'єри Linkin Park співпрацювали з різними артистами, включаючи Jay-Z, Стіва Аокі, Кійару та багатьох інших. Ці спільні роботи дозволили групі експериментувати з новими звуками та стилями, розширюючи свій музичний репертуар та залучаючи нову аудиторію.

Група продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу

Унікальне звучання і глобальна привабливість Linkin Park зробили їх одним з найбільш продаваних музичних гуртів усіх часів. Гурт продав понад 100 мільйонів записів по всьому світу, закріпивши своє місце в історії музики та надихнувши безліч інших музикантів.

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