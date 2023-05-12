Пять интересных фактов о рок-группе Linkin Park: что фанаты пропустили
UAportal подготовил статью о пяти малоизвестных и интересных фактах о легендарной рок-группе Linkin Park. От их уникального подхода к созданию музыки до их благотворительных взносов, эта статья посвящена некоторым интригующим аспектам этой культовой группы.
Образовавшись в 1996 году, Linkin Park быстро прославились благодаря своему дебютному альбому "Hybrid Theory", в который вошли такие хиты, как "In the End" и "Crawling". Уникальное сочетание рока, хип-хопа и электронной музыки группы покорило слушателей по всему миру, принеся им многочисленные награды и премии.
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Название группы могло быть другим.
Прежде чем остановиться на названии "Linkin Park", группа рассмотрела несколько других вариантов, включая "Xero", "Hybrid Theory" и "Platinum Lotus Foundation". В конце концов, они выбрали "Linkin Park" как указание на парк Линкольна в Санта-Монике, Калифорния.
Их процесс создания музыки уникален
В отличие от многих других групп, процесс создания музыки Linkin Park включает в себя внесение каждым участником своих идей в общий пул. Затем участники группы вместе работают над созданием конечного продукта, в результате чего получается совместное и по-настоящему уникальное звучание.
Linkin Park занимаются благотворительностью
На протяжении всей своей карьеры Linkin Park принимали активное участие в благотворительной деятельности. Некоммерческая организация группы, Music for Relief, собрала миллионы долларов на помощь пострадавшим от стихийных бедствий и на экологические цели. Кроме того, группа поддерживала множество других благотворительных организаций, включая Habitat for Humanity и Фонд Организации Объединенных Наций.
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Они сотрудничали с самыми разными артистами
На протяжении своей карьеры Linkin Park сотрудничали с самыми разными артистами, включая Jay-Z, Стива Аоки, Кийару и многих других. Эти совместные работы позволили группе экспериментировать с новыми звуками и стилями, расширяя свой музыкальный репертуар и привлекая новую аудиторию.
Группа продала более 100 миллионов записей по всему миру
Уникальное звучание и глобальная привлекательность Linkin Park сделали их одной из самых продаваемых музыкальных групп всех времен. Группа продала более 100 миллионов записей по всему миру, закрепив свое место в истории музыки и вдохновив бесчисленное множество других музыкантов.
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