П'ять найкращих фантастичних фільмів початку 2010-х заворожать сюжетом

UAportal підготував добірку найкращих фантастичних фільмів початку 2010-х років. У статті наведено огляд кращих фантастичних фільмів того часу та їх унікальні особливості, які виділяють їх серед інших.

Аватар: Останній маг повітря

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Фентезі

Країна: США; Тривалість: 1год 43хв; Рік: 2010

Продюсер: М. Найт Шьямалан

Жива адаптація популярного анімаційного телесеріалу – це фантастичний фільм розповідає про останній вижив магу повітря Аанге, якого знаходять замороженим у льоду брат і сестра. Аанг – єдиний, хто може опанувати всі чотири стихії і перемогти Народ Вогню, який прагне завоювати весь світ. Разом зі своїми новими друзями, Катарою та Соккою, Аанг вирушає у подорож, щоб опанувати стихії та врятувати світ.

Відео дня

Аліса в країні чудес

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Фентезі

Країна: США; Тривалість: 1год 48хв; Рік: 2010

Продюсер: Тім Бертон

Ця екранізація Тіма Бертона класичної казки Льюїса Керролла про пригоди Аліси в Країні чуда. Фільм розповідає про Алісу, маленьку дівчинку, яка провалюється в кролячу нору і потрапляє в чарівний світ під назвою Країна чудес.

У цьому світі Аліса зустрічає безліч дивних і фантастичних істот, включаючи Чеширського кота, Божевільного Капелюшника та Червону Королеву. Аліса повинна орієнтуватися у цьому небезпечному світі та перемогти Бармаглота, щоб повернути на трон законну королеву.

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Хоббіт: Неочікувана подорож

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Фентезі

Країна: США, Нова Зеландія; Тривалість: 2год 49хв; Рік: 2012

Продюсер: Пітер Джексон

Перша частина трилогії "Хоббіт", цей фільм втілює в життя улюблену казку Дж. Р. Р. Толкієна про подорож Більбо Беггінса. Фільм розповідає про хобіт Більбо Беггінса, який наймається в групу гномів, щоб допомогти їм відвоювати втрачене королівство у дракона Смауга.

На шляху Більбо та гноми стикаються з різними труднощами, включаючи тролів, гоблінів та гігантських павуків. Вони також повинні уникнути переслідування злого орка Азога, який прагне завадити їм повернути свій дім.

Лабіринт Фавна

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Фентезі

Країна: Іспанія; Тривалість: 1год 58хв; Рік: 2006

Продюсер: Гільєрмо дель Торо

Фільм розповідає про молоду дівчину Офелію, яка разом із матір'ю переїжджає жити до свого нового вітчима, жорстокого та садистського капітана іспанської армії. Щоб уникнути жахів нового життя, Офелія йде у фантастичний світ, сповнений чарівних істот, включаючи Фавна, який вірить, що вона – реінкарнація принцеси. Орієнтуючись у цьому небезпечному світі, Офелія має виконати три завдання, щоб довести свою цінність та возз'єднатися зі своєю справжньою родиною.

Білосніжка і мисливець

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Фентезі

Країна: США, Велика Британія; Тривалість: 2год 7хв; Рік: 2012

Продюсер: Джо Рот

Цей переказ класичної казки про Білосніжку приймає похмуріший і насичений діями оборот. Фільм розповідає про Білосніжку, принцесу, яка була ув'язнена у в'язницю своєю злою мачухою, королевою. Вирвавшись із лап королеви, Білосніжка звертається за допомогою до мисливця, щоб перемогти мачуху та повернути собі свою родину.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !