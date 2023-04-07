Пять лучших фантастических фильмов начала 2010-х заворожат сюжетом

UAportal подготовил подборку лучших фантастических фильмов начала 2010-х годов. В статье представлен обзор лучших фантастических фильмов того времени и их уникальные особенности, которые выделяют их среди других.

Аватар: Последний маг воздуха

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Фэнтези

Страна: США; Продолжительность: 1ч 43мин; Год: 2010

Продюсер: М. Найт Шьямалан

Живая адаптация популярного анимационного телесериала – это фантастический фильм рассказывает о последнем выжившем маге воздуха Аанге, которого находят замороженным во льду брат и сестра. Аанг – единственный, кто может овладеть всеми четырьмя стихиями и победить Народ Огня, который стремится завоевать весь мир. Вместе со своими новыми друзьями, Катарой и Соккой, Аанг отправляется в путешествие, чтобы овладеть стихиями и спасти мир.

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Алиса в стране чудес

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Фэнтези

Страна: США; Продолжительность: 1ч 48мин; Год: 2010

Продюсер: Тим Бертон

Эта экранизация Тима Бертона классической сказки Льюиса Кэрролла о приключениях Алисы в Стране чуде. Фильм рассказывает об Алисе, маленькой девочке, которая проваливается в кроличью нору и попадает в волшебный мир под названием Страна чудес.

В этом мире Алиса встречает множество странных и фантастических существ, включая Чеширского кота, Безумного Шляпника и Красную Королеву. Алиса должна ориентироваться в этом опасном мире и победить Бармаглота, чтобы вернуть на трон законную королеву.

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Хоббит: Нежданное путешествие

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Фэнтези

Страна: США, Новая Зеландия; Продолжительность: 2ч 49мин; Год: 2012

Продюсер: Питер Джексон

Первая часть трилогии "Хоббит", этот фильм воплощает в жизнь любимую сказку Дж. Р. Р. Толкиена о путешествии Бильбо Бэггинса. Фильм рассказывает о хоббите Бильбо Бэггинсе, который нанимается в группу гномов, чтобы помочь им отвоевать потерянное королевство у дракона Смауга.

По пути Бильбо и гномы сталкиваются с различными трудностями, включая троллей, гоблинов и гигантских пауков. Они также должны избежать преследования злого орка Азога, который стремится помешать им вернуть свой дом.

Лабиринт Фавна

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Фэнтези

Страна: Испания; Продолжительность: 1ч 58мин; Год: 2006

Продюсер: Гильермо дель Торо

Фильм рассказывает о молодой девушке Офелии, которая вместе с матерью переезжает жить к своему новому отчиму, жестокому и садистскому капитану испанской армии. Чтобы избежать ужасов новой жизни, Офелия уходит в фантастический мир, полный волшебных существ, включая Фавна, который верит, что она – реинкарнация принцессы. Ориентируясь в этом опасном мире, Офелия должна выполнить три задания, чтобы доказать свою ценность и воссоединиться со своей настоящей семьей.

Белоснежка и охотник

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Фэнтези

Страна: США, Великобритания; Продолжительность: 2ч 7мин; Год: 2012

Продюсер: Джо Рот

Этот пересказ классической сказки о Белоснежке принимает более мрачный и насыщенный действиями оборот. Фильм рассказывает о Белоснежке, принцессе, которая была заточена в темницу своей злой мачехой, королевой. Вырвавшись из лап королевы, Белоснежка обращается за помощью к охотнику, чтобы победить мачеху и вернуть себе свою семью.

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