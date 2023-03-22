П'ять найкращих фільмів 2000-х років: мелодрами, які зачіпають струни душі

У 2000-х роках стався сплеск мелодраматичних фільмів, багато режисерів досліджували глибини людських емоцій та стосунків. Від напружених трилерів до несамовитих драм – ці фільми підкорили глядачів по всьому світу. UAportal підготував добірку найкращих мелодрам цієї епохи.

Щоденник пам'яті

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Романтика/Драма

Країна: США; Тривалість: 123 хв; Рік: 2004

Продюсер: Нік Кассаветіс

Двоє молодих закоханих, розділених класовою різницею, що возз'єдналися волею долі. Цей фільм стежить за їхньою подорожжю, коли вони закохуються одна в одну, попри все, і разом протистоять трагедії.

Відео дня

Горбата гора

IMDB рейтинг: 7/10

Жанр: Драма/Романтика

Країна: США; Тривалість: 134 хв; Рік: 2005

Продюсер: Енг Лі

"Горбата гора" – культова драма режисера Енга Лі, яка розповідає історію двох ковбоїв, у яких зав'язуються таємні стосунки під час роботи на ранчо у Вайомінгу у 1960-х роках.

Читайте також: Фільми-біографії 2010-15 років, які вплинули на жанр

Піаніст

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Біографія/Драма

Країна: Франція, Німеччина, Велика Британія; Тривалість: 150 хв; Рік: 2002 Продюсер: Роман Поланскі

"Піаніст" – біографічна драма режисера Романа Поланскі з Едрієном Броуді у головній ролі Владислава Шпільмана, єврейського піаніста, який пережив Голокост у Варшаві. Цей фільм розповідає про його шляхи виживання та стійкості у цей важкий період історії.

Крихітка на мільйон

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Драма / Спорт

Країна: США; Тривалість: 132 хвилини; Рік: 2004

Продюсер: Клінт Іствуд

"Малий на мільйон" – це спортивна драма, яка розповідає історію Меггі Фітцджеральд у виконанні Хіларі Суонк, яка починає боксерки з Міссурі та її тренера Френкі Данна у виконанні Моргана Фрімана.

Складнощі перекладу

IMDB рейтинг: 7/10

Жанр: Комедія / Драма

Країна: Японія, США; Тривалість: 102 хвилини; Рік: 2003

Продюсер: Софія Коппола

Дія фільму "Труднощі перекладу" відбувається в Токіо, де ми прямуємо за Бобом Харрісом у виконанні Білла Мюррея та Шарлоттою у виконанні Скарлетт Йоханссон у їхній подорожі через самотність та відчуження, поки вони разом досліджують місто, утворюючи малоймовірний зв'язок шляхом.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !