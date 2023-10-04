П'ять незвичайних способів використання мікрохвильової печі, про які ви не знали

Відкрийте для себе оригінальні способи використання мікрохвильової печі за допомогою цих практичних порад. UAportal підготував матеріал з корисними ідеями, як можна ще використовувати мікрохвильову піч, окрім простого нагрівання їжі.

Овочі на пару

Покладіть овочі в посуд з невеликою кількістю води, накрийте його кришкою або поліетиленовою плівкою і готуйте в мікрохвильовці на високій потужності протягом декількох хвилин. Цей спосіб дозволяє зберегти більше поживних речовин порівняно з варкою і є швидким та зручним способом приготування здорової їжі.

Приготування бекону

Викладіть смужки бекону на тарілку, безпечну для використання в мікрохвильовій печі, попередньо застеліть її паперовими рушниками. Накрийте бекон ще одним шаром паперових рушників, щоб не допустити розбризкування олії. Запікайте бекон у мікрохвильовій печі на високій потужності протягом декількох хвилин, поки він не стане хрустким. Цей спосіб швидший і менш клопіткий, ніж приготування бекону на плиті.

Картопляні чипси

Тонко наріжте картоплю і викладіть її в один шар на тарілку, що підходить для використання в мікрохвильовій печі. Посипте сіллю і поставте в мікрохвильову піч на кілька хвилин, поки чипси не стануть хрусткими. Цей спосіб дозволяє приготувати більш корисну для здоров'я версію картопляних чипсів без необхідності смаження у фритюрі.

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Розм'якшення коричневого цукру

Якщо коричневий цукор затвердів, покладіть його в миску, безпечну для мікрохвильової печі, і накрийте вологим паперовим рушником. Поставте в мікрохвильову піч на високу потужність на час від кількох секунд до хвилини, періодично перевіряючи та помішуючи, доки цукор не розм'якне. Цей спосіб швидко відновлює текстуру коричневого цукру для використання у випічці чи кулінарії.

Шоколадні кекси

Змішайте борошно, цукор, какао-порошок, розпушувач, молоко та олію в чашці, придатній для використання в мікрохвильовій печі. Поставте суміш в мікрохвильовку на високу потужність на одну-дві хвилини, поки кекс не пропечеться. Цей спосіб дозволяє швидко приготувати десерт на одну порцію.

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