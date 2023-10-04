Пять необычных способа использования микроволновки, о которых вы не знали

Откройте для себя оригинальные способы использования микроволновки с помощью этих практических советов. UAportal подготовил материал с полезными идеями, как можно еще использовать микроволновку, кроме простого нагревания пищи.

Овощи на пару

Положите овощи в посуду с небольшим количеством воды, накройте крышкой или полиэтиленовой пленкой и готовьте в микроволновке на высокой мощности в течение нескольких минут. Этот способ позволяет сохранить больше питательных веществ по сравнению с варкой и является быстрым и удобным способом приготовления здоровой пищи.

Приготовление бекона

Выложите полоски бекона на тарелку, безопасную для использования в микроволновке, предварительно застелите ее бумажными полотенцами. Накройте бекон еще одним слоем бумажных полотенец, чтобы не допустить разбрызгивания масла. Запекайте бекон в микроволновке на высокой мощности в течение нескольких минут, пока он не станет хрустящим. Этот способ более быстрый и менее хлопотный, чем приготовление бекона на плите.

Картофельные чипсы

Тонко нарежьте картофель и выложите его в один слой на тарелку, подходящую для использования в микроволновке. Посыпьте солью и поставьте в микроволновку на несколько минут, пока чипсы не станут хрустящими. Этот способ позволяет приготовить более полезную для здоровья версию картофельных чипсов без необходимости жарки во фритюре.

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Размягчение коричневого сахара

Если коричневый сахар затвердел, положите его в миску, безопасную для микроволновки, и накройте влажным бумажным полотенцем. Поставьте в микроволновку на высокую мощность от нескольких секунд до минуты, периодически проверяя и помешивая, пока сахар не размякнет. Этот способ быстро восстанавливает текстуру коричневого сахара для использования в выпечке или кулинарии.

Шоколадные кексы

Смешайте муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель, молоко и масло в чашке, подходящей для использования в микроволновке. Поставьте смесь в микроволновку на высокую мощность на одну-две минуты, пока кекс не пропечется. Этот способ позволяет быстро приготовить десерт на одну порцию.

Напомним, мы подготовили практические советы, как очистить микроволновку до блеска.

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