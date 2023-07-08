П'ять найстрашніших фільмів жахів, після яких ви точно не зможете довго заснути

Фільми жахів мають здатність переслідувати й зачаровувати глядачів, занурюючи їх у глибини страху, психологічних потрясінь та надприродних явищ. UAportal підготував статтю про незабутні фільми жахів, створених 2019-х – 2020-х років.

"Сонцестояння"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 147 хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Ларс Кнудсен

Фільм відправляє глядачів у подорож тривожними ритуалами язичницького культу під час фестивалю літнього сонцестояння в сільській місцевості Швеції. Дані Ардор, яка переживає недавню особисту трагедію, приєднується до свого хлопця Крістіана та їхніх друзів під час, здавалося б, безневинної відпустки. У розпал свят Дені виявляє, що, під уявною безтурботністю, ховається зловісний світ ритуалів, стародавніх традицій і жахів, що кидають виклик її здоровому глузду та сприйняттю реальності.

Відео дня

"Маяк"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 109 хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Родріго Тейшейра

Сюжет фільму розгортається наприкінці XIX століття. У центрі уваги – два доглядачі маяка, які проживають на ізольованому острові. Томас Вейк і Ефраїм Вінслоу борються зі стихією, своїми власними демонами та моторошними надприродними явищами, що оточують їх. Через зростання напруженості, їхній здоровий глузд починає слабшати, що призводить до серії кошмарних подій. Ці події розмивають межі розсудливості та марення.

"Доктор Сон"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 152 хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Тревор Мейсі

Це продовження культового роману Стівена Кінга "Сяйво". Головний герой фільму, Денні Торренс, бореться з алкоголізмом та своїми екстрасенсорними здібностями, відомими як "сяйво". Він зустрічає дівчину, на ім'я Абра зі схожими здібностями. Разом вони мають протистояти культу, відомому як "Правдивий Вузол", на чолі якого стоїть загадкова Роуз.

"Людина-невидимка"

IMDB: 7.1/10

Жанр: Жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 124 хв

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Джейсон Блум

Сесілія Касс втікає від жорстоких стосунків із багатим і блискучим ученим Едріаном Гріффіном. Однак невдовзі дівчина зрозуміла, що колишній продовжує її переслідувати. Сесілія переконана, що хлопець став невидимим. Їй стали надокучати параноїдальні думки. Дівчина намагається довести свою розсудливість на фоні незрозумілих та моторошних подій. Коли межа між реальністю та ілюзією стирається, Сесілія повинна битися з невидимим ворогом і розкрити правду.

"Будиночок"

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 108 хв

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Саймон Оукс

Фільм розповідає історію Ейдана та Мії, брата й сестри, яких залишили під опікою нареченої їх батька, Грейс. Тріо їде у віддалений зимовий будинок, але коли снігова буря затримує їх усередині, виникає напруга та занепокоєння. Таємниці з минулого Грейс розкриваються так само стрімко, як відбуваються моторошні події історії. Відчуття жаху пронизує будинок, розмиваючи межі між реальністю та жахливими галюцинаціями. Ейдан і Міа повинні зіштовхнутися з жахливою правдою, яку приховують стіни будинку.

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