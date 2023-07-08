Пять самых страшных ужастиков, после которых вы точно не сможете долго заснуть

Фильмы ужасов обладают способностью преследовать и очаровывать зрителей, погружая их в глубины страха, психологических потрясений и сверхъестественных явлений. UAportal подготовил статью о незабываемых фильмах ужасов, созданных в 2019-2020-х годах.

"Солнцестояние"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 147м

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Ларс Кнудсен

Фильм отправляет зрителей в путешествие тревожными ритуалами языческого культа во время фестиваля летнего солнцестояния в сельской местности Швеции. Дэни Ардор, которая переживает недавнюю личную трагедию, присоединяется к своему парню Кристиану и их друзьям во время, казалось бы, невинного отпуска. В разгар праздников Дени обнаруживает, что под мнимой безмятежностью скрывается зловещий мир ритуалов, древних традиций и ужасов, бросающих вызов ее здравому смыслу и восприятию реальности.

Видео дня

"Маяк"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 109м

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Родриго Тейшейра

Сюжет фильма разворачивается в конце XIX века. В центре внимания – два смотрителя маяка, проживающих на изолированном острове. Томас Уэйк и Эфраим Уинслоу борются со стихией, своими собственными демонами и жуткими сверхъестественными явлениями, окружающими их. Из-за роста напряженности их здравый смысл начинает ослабевать, что приводит к серии кошмарных событий. Эти события размывают границы здравомыслия и бреда.

"Доктор Сон"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 152м

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Тревор Мэйси

Это продолжение культового романа Стивена Кинга "Сияние". Главный герой фильма, Дэнни Торренс, борется с алкоголизмом и своими экстрасенсорными способностями, известными как "сияние". Он встречает девушку, по имени Абра со схожими способностями. Вместе они должны противостоять культу, известному как "Истинный Узел", во главе которого стоит загадочная Роуз.

"Человек-невидимка"

IMDB: 7.1/10

Жанр: Ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 124м

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Джейсон Блюм

Сесилия Касс убегает от жестоких отношений с богатым и блестящим ученым Эдрианом Гриффином. Однако вскоре она поняла, что бывший продолжает ее преследовать. Сесилия убеждена, что юноша стал невидимым. Ей стали надоедать параноидальные мысли. Девушка пытается доказать свое благоразумие на фоне непонятных и жутких событий. Когда граница между реальностью и иллюзией стирается, Сесилия должна сразиться с невидимым врагом и раскрыть правду.

"Сторожка"

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Ужасы

Страна производства: США

Продолжительность: 108м

Год выпуска: 2020

Главный продюсер: Саймон Оукс

Фильм рассказывает историю Эйдана и Мии, брата и сестры, которых оставили на попечении невесты их отца, Грейс. Трио едет в отдаленный зимний дом, но когда снежная буря задерживает их внутри, возникает напряжение и беспокойство. Тайны из прошлого Грейс раскрываются так же стремительно, как происходят жуткие события истории. Чувство ужаса пронизывает дом, размывая границы между реальностью и ужасающими галлюцинациями. Эйдан и Миа должны столкнуться с ужасающей правдой, которую скрывают стены дома.

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