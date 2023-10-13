П'ять речей, які ніколи не варто викидати

Під час розбирання мотлоху чи сезонного прибирання багато людей схильні викидати старі речі без зайвих роздумів. Однак є певні речі, які ні в якому разі не можна викидати, оскільки це може привернути небажані неприємності. У цій статті ми розглянемо, чому важливо зберігати певні речі, і надамо список предметів, які не повинні опинитися на смітнику.

Гаманці та сумки

Протягом століть гаманці та сумки символізували фінансове процвітання. Ці предмети зберігають наші гроші і несуть енергію, пов'язану з достатком. Викидаючи їх у смітник, можна зіткнутися з відсутністю фінансової стабільності.

Крім того, якщо хтось підніме викинутий гаманець або сумку, фінансовий потік у житті минулого власника може переорієнтуватися на цю людину. Бажано спалити або закопати ці речі біля молодого дерева, щоб забезпечити підтримку належної енергії.

Хліб

У фольклорі хліб часто називають "головою всього", і до нього слід ставитися з особливою обережністю. Ті, хто викидає хліб, як правило, притягують у своє життя фінансовий і харчовий дефіцит. Замість того, щоб викидати черстві або зіпсовані хлібобулочні вироби, слід пожертвувати їх тваринам або птахам.

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Спідня білизна

Згідно з народними повір'ями, викинута білизна накликає на родину обман і горе, особливо якщо її знайде і одягне хтось інший. Цей вчинок нібито призводить до подружньої невірності та сімейного розбрату. Щоб уберегтися від цих прикрих подій, рекомендується або спалити комплект білизни, або розірвати його на дрібні шматочки.

Дитячий одяг і взуття

Ці речі легко піддаються псуванню, оскільки деякі чорні маги і чаклуни збирають дитячий одяг з метою прокляття або наведення порчі на сім'ю. Щоб не дати зловмисникам можливість зашкодити життю, краще віддати одяг і взуття дитини іншим людям, які цього потребують.

Віники та швабри

У фольклорі такі предмети мають містичне значення. Вважалося, що відьми літають на віниках, а сам господарський віник символізував порядок в оселі. Хоча викидати віники та швабри допустимо, це слід робити подалі від дому. Таким чином, можливо, вам вдасться полегшити безсоння і усунути накопичений негатив у родині.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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