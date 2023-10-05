Розширення словникового запасу: 5 прийомів, які покращать володіння англійською

UAportal підготував поради, що допоможуть збагатити словниковий запас. Ці методи допоможуть розширити вибір слів, покращити розуміння значень слів та підвищити загальний рівень володіння англійською мовою.

Багато читати

Щоб розширити свій словниковий запас, важливо багато читати. Варто взяти за звичку читати книги, газети, журнали та онлайн статті різних жанрів і тем. Таке знайомство з різними стилями написання та лексикою допоможе відкрити для себе нові слова та їх використання в контексті.

Тезаурус

Тезаурус – цінний інструмент для розширення словникового запасу. При зустрічі зі словом, яке часто використовується, слід пошукати його в тезаурусі, щоб знайти синоніми та антоніми. Це допоможе урізноманітнити вибір слів і уникнути повторень у письмовій та усній мові.

Кореневі слова

Багато слів в англійській мові мають спільні корені. Вивчивши кореневі слова та їх значення, можна розшифрувати значення незнайомих слів.

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Ігри зі словами

Ігри зі словами та головоломки можуть бути як веселими, так і навчальними. Такі ігри, як кросворди, скрабл та ребуси, кидають виклик словниковим навичкам і заохочують мислити творчо. Ці заняття не лише допоможуть вивчити нові слова, але й покращать здібності до розв'язання проблем та розумову спритність.

Практика

Щоб по-справжньому збагатити свій словниковий запас, дуже важливо практикувати використання нових слів у повсякденному житті. Слід вживати їх у розмовах, письмових роботах і навіть у соціальних мережах. Активно використовуючи нові слова, можна зміцнити їхнє значення і підвищити свою впевненість у правильному вживанні.

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