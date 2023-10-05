Расширение словарного запаса: 5 приемов, которые улучшат владение английским

UAportal подготовил советы, которые помогут обогатить словарный запас. Эти методы помогут расширить выбор слов, улучшить понимание значений и повысить общий уровень владения английским языком.

Много читать

Чтобы расширить свой словарный запас, важно многое читать. Следует принять за привычку читать книги, газеты, журналы и онлайн статьи разных жанров и тем. Такое знакомство с разными стилями написания и лексикой поможет открыть для себя новые слова и их использование в контексте.

Тезаурус

Тезаурус – ценный инструмент для расширения словарного запаса. При встрече с часто используемым словом следует поискать его в тезаурусе, чтобы найти синонимы и антонимы. Это поможет разнообразить выбор слов и избежать повторений в письменном и устном языке.

Корневые слова

Многие слова в английском языке имеют общие корни. Изучив корневые слова и их значения, можно расшифровать незнакомые слова.

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Игры со словами

Игры со словами и головоломки могут быть как веселыми, так и обучающими. Такие игры, как кроссворды, скраблы и ребусы, бросают вызов словарным навыкам и поощряют мыслить творчески. Эти занятия не только помогут выучить новые слова, но и улучшат способности к решению проблем и умственной ловкости.

Практика

Чтобы по-настоящему обогатить свой словарный запас, очень важно практиковать использование новых слов в повседневной жизни. Следует употреблять их в разговорах, письменных работах и даже в социальных сетях. Активно используя новые слова можно укрепить их значение и повысить свою уверенность в правильном употреблении.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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