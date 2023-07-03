Знялася для журналу в 17 років і отримала 20 млн доларів за роль: історія Камерон Діаз

Камерон Діаз, відома актриса та модель, пройшла захоплюючий шлях в індустрії розваг. UAportal підготував список маловідомих аспектів, які проливають світло на визначні досягнення та внесок Діаз.

Підлітковий старт у модельному бізнесі

У віці 16 років Кемерон Діаз розпочала свою діяльність, підписавши контракт із Elite Model Management. Це доленосне рішення привело її у світ модельного бізнесу, заклавши основу її подальших успіхів. Кар'єра Діаз процвітала, вона перейшла з модельної індустрії до розряду визнаних актрис, засвітившись на екранах у таких фільмах, як "Маска", "Ангели Чарлі" та "Шрек".

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Перша обкладинка журналу у 17 років

Важливою віхою на шляху Діазу стала її поява на обкладинці журналу Seventeen у липні 1990 року у віці 17 років. Це досягнення послужило сходинкою для її сходження до популярності і зробило її впізнаваною особою в індустрії розваг. З цим проривом потенціал Діаз як актриси почав привертати увагу, що створило основу її подальших досягнень.

Проривна роль 21 рік

Талант Діас яскраво засяяв, коли вона отримала роль Тіни Карлайл, чарівної лаунж-співачки у блокбастері 1994 року "Маска". Примітно, що всього 21 рік її виконання підкорило глядачів і критиків, зміцнивши її позиції актриси зі списку "А". Похвала, яку вона отримала за роль Тіни Карлайл, принесла їй номінацію на престижну премію MTV Movie Award за найкращий проривний виступ, що стало важливим поворотним моментом у її кар'єрі.

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Голос принцеси Фіони

У 2001 році Кемерон Діаз продемонструвала свою універсальність, подарувавши свій голос коханій принцесі Фіоні у класичному анімаційному фільмі "Шрек". Фільм не лише став касовою сенсацією, а й породив успішну франшизу.

Гра Діаз у ролі безглуздої принцеси отримала широке визнання і полюбилася глядачам різного віку. Ця робота продемонструвала її здатність справлятися з різними ролями та зміцнила її статус у світі розваг.

Рекордний заробіток

У 2003 році Кемерон Діаз вписала своє ім'я в історію, ставши лише третьою актрисою в історії, яка заробила за одну роль приголомшливі 20 мільйонів доларів. Це значне досягнення було досягнуто завдяки її ролі у насиченому бойовиками фільмі "Ангели Чарлі: Повний уперед".

Гра Діаз, як однієї з трьох головних героїнь, сприяла величезному успіху фільму, зібравши у світі понад 259 мільйонів доларів. Її чудовий талант у поєднанні з незаперечною присутністю на екрані звели її в ранг найоплачуваніших акторок в індустрії.

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