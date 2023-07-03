Снялась для журнала в 17 лет и получила 20 млн долларов за роль: история Камерон Диаз

Камерон Диаз, известная актриса и модель, прошла увлекательный путь в индустрии развлечений. UAportal подготовил список малоизвестных аспектов, которые проливают свет на выдающиеся достижения и вклад Диаз.

Подростковый старт в модельном бизнесе

В возрасте 16 лет Кэмерон Диаз начала свою деятельность, подписав контракт с Elite Model Management. Это судьбоносное решение привело ее в мир модельного бизнеса, заложив основу для ее последующих успехов. Карьера Диаз процветала, она перешла из модельной индустрии в разряд признанных актрис, засветившись на экранах в таких фильмах, как "Маска", "Ангелы Чарли" и "Шрек".

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Первая обложка журнала в 17 лет

Важной вехой на пути Диаз стало ее появление на обложке журнала Seventeen в июле 1990 года в возрасте 17 лет. Это достижение послужило ступенькой для ее восхождения к известности и сделало ее узнаваемым лицом в индустрии развлечений. С этим прорывом потенциал Диаз как актрисы начал привлекать внимание, что создало основу для ее последующих достижений.

Прорывная роль в 21 год

Талант Диас ярко засверкал, когда она получила роль Тины Карлайл, пленительной лаунж-певицы в блокбастере 1994 года "Маска". Примечательно, что всего в 21 год ее исполнение покорило зрителей и критиков, укрепив ее позиции актрисы из списка "А". Похвала, которую она получила за роль Тины Карлайл, принесла ей номинацию на престижную премию MTV Movie Award за лучшее прорывное выступление, что стало важным поворотным моментом в ее карьере.

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Голос принцессы Фионы

В 2001 году Кэмерон Диаз продемонстрировала свою универсальность, подарив свой голос любимой принцессе Фионе в классическом анимационном фильме "Шрек". Фильм не только стал кассовой сенсацией, но и породил успешную франшизу.

Игра Диаз в роли вздорной принцессы получила широкое признание и полюбилась зрителям всех возрастов. Эта работа продемонстрировала ее способность справляться с разными ролями и укрепила ее статус в мире развлечений.

Рекордный заработок

В 2003 году Кэмерон Диаз вписала свое имя в историю, став лишь третьей актрисой в истории, заработавшей за одну роль ошеломляющие 20 миллионов долларов. Это значительное достижение было достигнуто благодаря ее роли в насыщенном боевиками фильме "Ангелы Чарли: Полный вперед".

Игра Диаз, как одной из трех главных героинь, способствовала огромному успеху фильма, собрав по всему миру более 259 миллионов долларов. Ее замечательный талант в сочетании с неоспоримым присутствием на экране возвели ее в ранг самых высокооплачиваемых актрис в индустрии.

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